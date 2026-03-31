"Горячая линия" между Сийярто и лавровым предоставила рф стратегическую информацию по критическим вопросам ЕС - в СМИ слили аудио переговоров

"Горячая линия" между главой МИД Венгрии Петером Сийярто и главой мид рф сергеем лавровым предоставила россии стратегическую информацию по критическим вопросам ЕС, сообщает VSquare, обнародовав аудио переговоров, пишет УНН.

"Теперь у нас есть доказательства того, что министр иностранных дел Венгрии действовал от имени кремля, прилагая усилия для исключения из санкционных списков россиян, в частности сестры Алишера Усманова", - пишет VSquare, проект независимых журналистов-расследователей, специализирующийся на освещении тем в Центральной Европе (V4 и соседние страны).

Как отмечается, "в другом разговоре с заместителем министра энергетики россии Сийярто говорит о том, что прилагает все усилия для отмены пакета санкций ЕС, и предлагает попробовать спасти российские субъекты хозяйствования от санкций".

Указано, что, "по словам Сийярто, правительство Словакии также помогает этим скоординированным российско-венгерским усилиям".

Сийярто признался в регулярных звонках лаврову во время заседаний ЕС