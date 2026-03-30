Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
Киев • УНН
Евросоюз разрабатывает планы на случай переизбрания Орбана, включая изменение правил голосования и финансовые санкции. Дипломаты называют его троянским конем.
От менее единогласного принятия решений до неформального отстранения, страны ЕС уже взвешивают, как двигаться дальше без Венгрии, если Виктор Орбан переизберется, сообщает Politico, перечислив 5 вариантов, пишет УНН.
ЕС обсуждает планы действий в чрезвычайных ситуациях на случай, если его давний антагонист Виктор Орбан выиграет еще один срок. Страны ЕС выдвигают несколько идей, чтобы предотвратить нарушение функционирования блока премьер-министром Венгрии, а в некоторых случаях и любым другим проблемным лидером. Среди них изменение способа голосования, прекращение большего финансирования и даже исключение
"Уважение к верховенству права имеет важное значение для доступа к средствам ЕС", - заявил Майкл Макграт, европейский комиссар по вопросам демократии, правосудия, верховенства права и защиты прав потребителей, отвечая на вопрос о более жестких финансовых санкциях в отношении стран.
Венгрия проведет выборы 12 апреля, и хотя партия "Фидес" Орбана отстает от партии "Тиса" Петера Мадьяра на девять процентных пунктов, согласно опросу издания, "ЕС готовится к миру, в котором побеждает Орбан".
"Орбан давно является занозой в боку ЕС, недавно заблокировав кредит Украине, который он одобрил в декабре. Для многих за столом переговоров в ЕС это стало критической точкой", пишет издание. "Никто не может шантажировать Европейский совет, никто не может шантажировать европейские институции, - заявил журналистам глава Европейского совета Антониу Кошта. - То, что делает Венгрия, абсолютно неприемлемо".
В ЕС заверили в выполнении решения о €90 млрд Украине - "так или иначе"20.03.26, 09:36 • 5894 просмотра
Затем появились утверждения о том, что Будапешт поддерживал контакты с Москвой на протяжении всей войны в Украине, и что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто использовал перерывы во время заседаний ЕС, чтобы информировать своего российского коллегу Сергея Лаврова.
Сийярто признался в регулярных звонках лаврову во время заседаний ЕС24.03.26, 15:15 • 5193 просмотра
Если Орбан победит на выборах, "все будет по-другому", сказал один высокопоставленный дипломат ЕС.
"Многие считают, что красная линия пересечена [блокированием кредита Украине] и что нужно что-то сделать - но неясно, что именно", - сказал второй дипломат.
"Предположим, возобновятся и активизируются дискуссии о том, как справиться с Орбаном, что вызовет более искреннее обсуждение того, как с ним взаимодействовать - и, возможно, более креативные способы", - сказал третий дипломат.
Если Орбан победит, мнения разделятся относительно того, изменится ли он с новым мандатом на управление страной. "Он достаточно умен - один из самых умных политиков в зале Европейского совета - чтобы знать, где границы дозволенного", - сказал один высокопоставленный чиновник ЕС.
"Я не думаю", что он изменится, сказал один дипломат. "Он – троянский конь. Весь смысл ЕС – доверие, основа Европы – это сотрудничество", - добавил он.
В то же время издание перечислило 5 вариантов, которые обсуждаются в случае победы Орбана на выборах в следующем месяце:
1. Изменить порядок голосования в ЕС.
2. Многоскоростная Европа.
3. Более жесткие меры принуждения и финансовое давление.
4. Приостановка права голоса.
5. Исключение из блока.
Дополняется...