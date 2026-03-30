Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит

От менее единогласного принятия решений до неформального отстранения, страны ЕС уже взвешивают, как двигаться дальше без Венгрии, если Виктор Орбан переизберется, сообщает Politico, перечислив 5 вариантов, пишет УНН.

ЕС обсуждает планы действий в чрезвычайных ситуациях на случай, если его давний антагонист Виктор Орбан выиграет еще один срок. Страны ЕС выдвигают несколько идей, чтобы предотвратить нарушение функционирования блока премьер-министром Венгрии, а в некоторых случаях и любым другим проблемным лидером. Среди них изменение способа голосования, прекращение большего финансирования и даже исключение - говорится в публикации со ссылкой на 10 дипломатов ЕС.

"Уважение к верховенству права имеет важное значение для доступа к средствам ЕС", - заявил Майкл Макграт, европейский комиссар по вопросам демократии, правосудия, верховенства права и защиты прав потребителей, отвечая на вопрос о более жестких финансовых санкциях в отношении стран.

Венгрия проведет выборы 12 апреля, и хотя партия "Фидес" Орбана отстает от партии "Тиса" Петера Мадьяра на девять процентных пунктов, согласно опросу издания, "ЕС готовится к миру, в котором побеждает Орбан".

"Орбан давно является занозой в боку ЕС, недавно заблокировав кредит Украине, который он одобрил в декабре. Для многих за столом переговоров в ЕС это стало критической точкой", пишет издание. "Никто не может шантажировать Европейский совет, никто не может шантажировать европейские институции, - заявил журналистам глава Европейского совета Антониу Кошта. - То, что делает Венгрия, абсолютно неприемлемо".

В ЕС заверили в выполнении решения о €90 млрд Украине - "так или иначе"

Затем появились утверждения о том, что Будапешт поддерживал контакты с Москвой на протяжении всей войны в Украине, и что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто использовал перерывы во время заседаний ЕС, чтобы информировать своего российского коллегу Сергея Лаврова.

Сийярто признался в регулярных звонках лаврову во время заседаний ЕС

Если Орбан победит на выборах, "все будет по-другому", сказал один высокопоставленный дипломат ЕС.

"Многие считают, что красная линия пересечена [блокированием кредита Украине] и что нужно что-то сделать - но неясно, что именно", - сказал второй дипломат.

"Предположим, возобновятся и активизируются дискуссии о том, как справиться с Орбаном, что вызовет более искреннее обсуждение того, как с ним взаимодействовать - и, возможно, более креативные способы", - сказал третий дипломат.

Если Орбан победит, мнения разделятся относительно того, изменится ли он с новым мандатом на управление страной. "Он достаточно умен - один из самых умных политиков в зале Европейского совета - чтобы знать, где границы дозволенного", - сказал один высокопоставленный чиновник ЕС.

"Я не думаю", что он изменится, сказал один дипломат. "Он – троянский конь. Весь смысл ЕС – доверие, основа Европы – это сотрудничество", - добавил он.

В то же время издание перечислило 5 вариантов, которые обсуждаются в случае победы Орбана на выборах в следующем месяце:

1. Изменить порядок голосования в ЕС.

2. Многоскоростная Европа.

3. Более жесткие меры принуждения и финансовое давление.

4. Приостановка права голоса.

5. Исключение из блока.

