Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе

Від менш одностайного ухвалення рішень до неформального відсторонення, країни ЄС вже зважують, як рухатися далі без Угорщини, якщо Віктор Орбан переобереться, повідомляє Politico, перерахувавши 5 варіантів, пише УНН.

ЄС обговорює плани дій у надзвичайних ситуаціях на випадок, якщо його давній антагоніст Віктор Орбан виграє ще один термін. Країни ЄС висувають кілька ідей, щоб запобігти порушенню функціонування блоку прем'єр-міністром Угорщини, а в деяких випадках і будь-яким іншим проблемним лідером. Серед них зміна способу голосування, припинення більшого фінансування і навіть виключення - ідеться у публікації з посиланням на 10 дипломатів ЄС.

"Повага до верховенства права має важливе значення для доступу до коштів ЄС", - заявив Майкл Макграт, європейський комісар з питань демократії, правосуддя, верховенства права та захисту прав споживачів, відповідаючи на запитання про жорсткіші фінансові санкції щодо країн.

Угорщина проведе вибори 12 квітня, і хоча партія "Фідес" Орбана відстає від партії "Тиса" Петера Мадяра на дев'ять процентних пунктів, згідно з опитуванням видання, "ЄС готується до світу, у якому перемагає Орбан".

"Орбан давно є скалкою в боці ЄС, нещодавно заблокувавши кредит Україні, який він схвалив у грудні. Для багатьох за столом переговорів у ЄС це стало критичною точкою", пише видання. "Ніхто не може шантажувати Європейську раду, ніхто не може шантажувати європейські інституції, - заявив журналістам голова Європейської ради Антоніу Кошта. - Те, що робить Угорщина, є абсолютно неприйнятним".

У ЄС запевнили у виконанні рішення про €90 млрд Україні - "так чи інакше"

Потім з'явилися твердження про те, що Будапешт підтримував контакти з москвою упродовж усієї війни в Україні, і що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто використав перерви під час засідань ЄС, щоб інформувати свого російського колегу сергія лаврова.

Сійярто зізнався у регулярних дзвінках лаврову під час засідань ЄС

Якщо Орбан переможе на виборах, "все буде по-іншому", сказав один високопоставлений дипломат ЄС.

"Багато хто вважає, що червона лінія перетнута [блокуванням кредиту Україні] і що потрібно щось зробити - але неясно, що саме", - сказав другий дипломат.

"Припустимо, відновляться та активізуються дискусії про те, як впоратися з Орбаном, що викличе більш щире обговорення того, як з ним взаємодіяти - і, можливо, креативніші способи", - сказав третій дипломат.

Якщо Орбан переможе, думки розділяться щодо того, чи зміниться він із новим мандатом на управління країною. "Він досить розумний - один із найрозумніших політиків у залі Європейської ради - щоб знати, де межі дозволеного", - сказав один високопосадовець ЄС.

"Я не думаю", що він зміниться, сказав один дипломат. "Він – троянський кінь. Весь сенс ЄС – довіра, основа Європи – це співпраця", - додав він.

Водночас видання перелічило 5 варіантів, які обговорюються у разі перемоги Орбана на виборах наступного місяця:

1. Змінити порядок голосування у ЄС.

2. Багатошвидкісна Європа.

3. Більш жорсткі заходи примус та фінансовий тиск.

4. Призупинка права голосу.

5. Виключення з блоку.

