Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
Київ • УНН
Євросоюз розробляє плани на випадок переобрання Орбана, включаючи зміну правил голосування та фінансові санкції. Дипломати називають його троянським конем.
Від менш одностайного ухвалення рішень до неформального відсторонення, країни ЄС вже зважують, як рухатися далі без Угорщини, якщо Віктор Орбан переобереться, повідомляє Politico, перерахувавши 5 варіантів, пише УНН.
ЄС обговорює плани дій у надзвичайних ситуаціях на випадок, якщо його давній антагоніст Віктор Орбан виграє ще один термін. Країни ЄС висувають кілька ідей, щоб запобігти порушенню функціонування блоку прем'єр-міністром Угорщини, а в деяких випадках і будь-яким іншим проблемним лідером. Серед них зміна способу голосування, припинення більшого фінансування і навіть виключення
"Повага до верховенства права має важливе значення для доступу до коштів ЄС", - заявив Майкл Макграт, європейський комісар з питань демократії, правосуддя, верховенства права та захисту прав споживачів, відповідаючи на запитання про жорсткіші фінансові санкції щодо країн.
Угорщина проведе вибори 12 квітня, і хоча партія "Фідес" Орбана відстає від партії "Тиса" Петера Мадяра на дев'ять процентних пунктів, згідно з опитуванням видання, "ЄС готується до світу, у якому перемагає Орбан".
"Орбан давно є скалкою в боці ЄС, нещодавно заблокувавши кредит Україні, який він схвалив у грудні. Для багатьох за столом переговорів у ЄС це стало критичною точкою", пише видання. "Ніхто не може шантажувати Європейську раду, ніхто не може шантажувати європейські інституції, - заявив журналістам голова Європейської ради Антоніу Кошта. - Те, що робить Угорщина, є абсолютно неприйнятним".
Потім з'явилися твердження про те, що Будапешт підтримував контакти з москвою упродовж усієї війни в Україні, і що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто використав перерви під час засідань ЄС, щоб інформувати свого російського колегу сергія лаврова.
Якщо Орбан переможе на виборах, "все буде по-іншому", сказав один високопоставлений дипломат ЄС.
"Багато хто вважає, що червона лінія перетнута [блокуванням кредиту Україні] і що потрібно щось зробити - але неясно, що саме", - сказав другий дипломат.
"Припустимо, відновляться та активізуються дискусії про те, як впоратися з Орбаном, що викличе більш щире обговорення того, як з ним взаємодіяти - і, можливо, креативніші способи", - сказав третій дипломат.
Якщо Орбан переможе, думки розділяться щодо того, чи зміниться він із новим мандатом на управління країною. "Він досить розумний - один із найрозумніших політиків у залі Європейської ради - щоб знати, де межі дозволеного", - сказав один високопосадовець ЄС.
"Я не думаю", що він зміниться, сказав один дипломат. "Він – троянський кінь. Весь сенс ЄС – довіра, основа Європи – це співпраця", - додав він.
Водночас видання перелічило 5 варіантів, які обговорюються у разі перемоги Орбана на виборах наступного місяця:
1. Змінити порядок голосування у ЄС.
2. Багатошвидкісна Європа.
3. Більш жорсткі заходи примус та фінансовий тиск.
4. Призупинка права голосу.
5. Виключення з блоку.
Доповнюється...