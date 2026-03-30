$43.840.0450.490.12
ukenru
10:19 • 430 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3м/с
61%
743мм
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Ішак Дар
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ізраїль
Пакистан
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 27284 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 27250 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 28316 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 31864 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 35239 перегляди
Актуальне
Техніка
The New York Times
Соціальна мережа
Financial Times
Ракетна система С-400

Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе

Київ • УНН

 • 1972 перегляди

Євросоюз розробляє плани на випадок переобрання Орбана, включаючи зміну правил голосування та фінансові санкції. Дипломати називають його троянським конем.

Від менш одностайного ухвалення рішень до неформального відсторонення, країни ЄС вже зважують, як рухатися далі без Угорщини, якщо Віктор Орбан переобереться, повідомляє Politico, перерахувавши 5 варіантів, пише УНН.

ЄС обговорює плани дій у надзвичайних ситуаціях на випадок, якщо його давній антагоніст Віктор Орбан виграє ще один термін. Країни ЄС висувають кілька ідей, щоб запобігти порушенню функціонування блоку прем'єр-міністром Угорщини, а в деяких випадках і будь-яким іншим проблемним лідером. Серед них зміна способу голосування, припинення більшого фінансування і навіть виключення

- ідеться у публікації з посиланням на 10 дипломатів ЄС.

"Повага до верховенства права має важливе значення для доступу до коштів ЄС", - заявив Майкл Макграт, європейський комісар з питань демократії, правосуддя, верховенства права та захисту прав споживачів, відповідаючи на запитання про жорсткіші фінансові санкції щодо країн.

Угорщина проведе вибори 12 квітня, і хоча партія "Фідес" Орбана відстає від партії "Тиса" Петера Мадяра на дев'ять процентних пунктів, згідно з опитуванням видання, "ЄС готується до світу, у якому перемагає Орбан".

"Орбан давно є скалкою в боці ЄС, нещодавно заблокувавши кредит Україні, який він схвалив у грудні. Для багатьох за столом переговорів у ЄС це стало критичною точкою", пише видання. "Ніхто не може шантажувати Європейську раду, ніхто не може шантажувати європейські інституції, - заявив журналістам голова Європейської ради Антоніу Кошта. - Те, що робить Угорщина, є абсолютно неприйнятним".

Потім з'явилися твердження про те, що Будапешт підтримував контакти з москвою упродовж усієї війни в Україні, і що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто використав перерви під час засідань ЄС, щоб інформувати свого російського колегу сергія лаврова.

Якщо Орбан переможе на виборах, "все буде по-іншому", сказав один високопоставлений дипломат ЄС.

"Багато хто вважає, що червона лінія перетнута [блокуванням кредиту Україні] і що потрібно щось зробити - але неясно, що саме", - сказав другий дипломат.

"Припустимо, відновляться та активізуються дискусії про те, як впоратися з Орбаном, що викличе більш щире обговорення того, як з ним взаємодіяти - і, можливо, креативніші способи", - сказав третій дипломат.

Якщо Орбан переможе, думки розділяться щодо того, чи зміниться він із новим мандатом на управління країною. "Він досить розумний - один із найрозумніших політиків у залі Європейської ради - щоб знати, де межі дозволеного", - сказав один високопосадовець ЄС.

"Я не думаю", що він зміниться, сказав один дипломат. "Він – троянський кінь. Весь сенс ЄС – довіра, основа Європи – це співпраця", - додав він.

Водночас видання перелічило 5 варіантів, які обговорюються у разі перемоги Орбана на виборах наступного місяця:

1. Змінити порядок голосування у ЄС.

2. Багатошвидкісна Європа.

3. Більш жорсткі заходи примус та фінансовий тиск.

4. Призупинка права голосу.

5. Виключення з блоку.

Доповнюється...

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Антоніу Кошта
Петер Сіярто
Європейський Союз
Угорщина
Будапешт
Україна
Віктор Орбан