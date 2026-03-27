В США готовят санкции против Венгрии за препятствование оказанию помощи Украине - FT

В США двое сенаторов от обеих партий намерены внести законопроект, предусматривающий введение санкций против высокопоставленных чиновников Венгрии, причастных к препятствованию оказанию помощи Украине, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

В случае принятия закон "Block Putin" потребует от президента США Дональда Трампа ввести финансовые санкции и визовые ограничения в отношении венгерских чиновников, причастных к закупкам страной российской нефти и газа и пытавшихся заблокировать поддержку Украины.

Внесение законопроекта происходит на фоне того, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал предоставление Украине кредита ЕС в 90 млрд евро, на фоне того, как его ждет сложная предвыборная кампания перед парламентскими выборами в следующем месяце.

Опросы общественного мнения показали, что Орбан, занимающий пост премьер-министра с 2010 года, может потерять власть. По данным социологической компании Median, в среду преимущество оппозиционной партии "Тиса" (Tisza) составляло 23 процентных пункта. Проправительственные опросы свидетельствуют о небольшом преимуществе правящей партии Орбана "Фидес" (Fidesz).

Орбан, союзник главы кремля владимира путина, обвинил Киев в нарушении поставок московской нефти в Венгрию путем затягивания ремонта трубопровода "Дружба", проходящего через Украину.

Демократка Джин Шахин и республиканец Том Тиллис, сопредседатели группы наблюдателей НАТО в Сенате, должны подать законопроект на этой неделе. Они откровенно высказывались относительно постоянной зависимости Европы от российских энергоносителей.

В то время как большая часть континента стремилась отказаться от поставок российской нефти и газа после полномасштабного вторжения москвы в Украину в 2022 году, Венгрия и Словакия увеличили свою зависимость от российских энергоносителей.

Тиллис заявил: "Соединенные Штаты и наши союзники должны оставаться едиными в поддержке Украины и в прекращении потоков доходов, которые подпитывают войну путина".

"Этот законопроект привлекает к ответственности высокопоставленных венгерских чиновников, предоставляя Венгрии четкий путь к возвращению в соответствие со своими союзниками путем прекращения зависимости от российских энергоносителей и прекращения препятствования поддержке Украины", - добавил он.

Трамп близок к Орбану и поддержал его переизбрание. В среду издание Politico сообщило о подготовке визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Венгрию за несколько дней до выборов, 7-8 апреля. Financial Times не удалось независимо подтвердить эту информацию.

Шахин, ведущий демократ в комитете Сената по международным отношениям, заявила: "Невероятно, что вице-президент Вэнс якобы планирует посетить Венгрию, чтобы поддержать коррумпированное правительство, которое продолжает финансировать российскую военную машину".

"Если мы хотим положить конец войне в Украине, администрация Трампа должна последовательно применять те же стандарты к нашим союзникам; никто, особенно Виктор Орбан, не должен получать индульгенцию", - сказала она.

Трамп критиковал Европу за продолжающиеся закупки российских энергоносителей и призывал континент взять на себя ведущую роль в поддержке Украины.

"Они покупают нефть и газ у россии, пока воюют с россией", - сказал Трамп в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

В проекте закона сенаторов, как указано, Орбан прямо не упоминается как объект санкций. По словам помощника конгрессмена, именно администрация Трампа должна определить, какие венгерские чиновники были причастны к задержке помощи Украине и сохранению зависимости страны от российских энергоносителей.

Представители венгерского правительства не сразу ответили на электронные письма и звонки с просьбой прокомментировать ситуацию.

Орбан и его министр иностранных дел Петер Сийярто давно стремятся к тесным связям с россией, при этом Сийярто встречался со своим российским коллегой сергеем лавровым более 20 раз с начала войны в 2022 году, пишет издание.

Правящая в Венгрии партия "Фидес", как отмечает издание, сделала антиукраинские лозунги центральным элементом своей избирательной кампании и настаивает на сохранении импорта российской нефти.

"Если президент [Владимир] Зеленский хочет получать деньги из Брюсселя, он должен открыть нефтепровод "Дружба", - заявил Орбан в видеообращении к Президенту Украины на прошлой неделе. - Они открыто заявляют, что не хотят пропускать дешевую российскую нефть в Венгрию, так что ситуация очень проста. Нет нефти - нет денег".