Орбан приказал прекратить поставки газа в Украину через Венгрию с июля
Киев • УНН
Премьер Венгрии приказал прекратить поставки газа в Украину с июля для возобновления транзита нефти. Это решение грозит судебными исками и убытками.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приказал прекратить транзит природного газа через свою страну в Украину с июля, согласно указу, опубликованному ночью, пишет УНН со ссылкой на dpa.
Подробности
Указ последовал за заявленной целью Орбана оказать давление на соседнюю страну с целью возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба", который был поврежден в результате российского удара.
"Пока Украина не будет поставлять нам нефть, она не будет получать газ из Венгрии", - заявил Орбан в среду на своей странице в Facebook.
По мнению экспертов, блокирование транзита газа в Украину вызывает серьезные юридические вопросы.
Торговля газом находится в руках частных компаний, включая фирмы, которые торгуют этим энергоносителем и занимаются его транспортировкой по трубопроводам. В Венгрии это оператор трубопровода FGSZ, дочерняя компания нефтегазовой группы MOL.
Трейдеры покупают транзитные мощности у операторов трубопроводов, которые распределяются на аукционе.
"Указ Орбана запрещает венгерскому оператору FGSZ предлагать мощности для транзита в точки входа в Украину с июля", - пишет издание.
Компания уже продала мощности на второй квартал до июня. Любое вмешательство в эти контракты угрожало бы правительству огромными компенсационными исками.
По данным государственного оператора газопровода, в прошлом году Украина получила около 44% своего импорта газа через Венгрию. Польша и Словакия также являются важными транзитными странами для украинского импорта газа, пишет издание.
Премьер-министр Венгрии, который считается важнейшим союзником России в Европе, столкнется с парламентскими выборами 12 апреля и обвиняется в использовании своего влияния на Украину для завоевания голосов.
