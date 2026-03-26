Орбан наказав припинити поставки газу в Україну через Угорщину з липня

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наказав припинити транзит природного газу через свою країну в Україну з липня, згідно з указом, опублікованим вночі, пише УНН з посиланням на dpa.

Деталі

Указ послідував за заявленою ціллю Орбана чинити тиск на сусідню країну з метою відновлення поставок нафти трубопроводом "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару.

"Поки Україна не постачатиме нам нафту, вона не отримуватиме газ з Угорщини", - заявив Орбан у середу на своїй сторінці у Facebook.

Орбан заявив про зупинку газу з Угорщини до України

На думку експертів, блокування транзиту газу в Україну порушує серйозні юридичні питання.

Торгівля газом знаходиться в руках приватних компаній, включаючи фірми, які торгують цим енергоносієм і займаються його транспортуванням трубопроводами. В Угорщині це оператор трубопроводу FGSZ, дочірня компанія нафтогазової групи MOL.

Трейдери купують транзитні потужності у операторів трубопроводів, які розподіляються на аукціоні.

"Указ Орбана забороняє угорському оператору FGSZ пропонувати потужності для транзиту до точок входу в Україну з липня", - пише видання.

Компанія вже продала потужності на другий квартал до червня. Будь-яке втручання у ці контракти загрожувало би уряду величезними компенсаційними позовами.

За даними державного оператора газопроводу, минулого року Україна одержала близько 44% свого імпорту газу через Угорщину. Польща та Словаччина є також важливими транзитними країнами для українського імпорту газу, пише видання.

Прем'єр-міністр Угорщини, який вважається найважливішим союзником росії в Європі, зіткнеться з парламентськими виборами 12 квітня та звинувачується у використанні свого впливу на Україну для завоювання голосів.

