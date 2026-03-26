Правительство Орбана обвиняют в массовом запугивании избирателей, а также подкупе деньгами и наркотиками - СМИ

Правительство партии "Фидес" Виктора Орбана в Венгрии обвиняется в массовом запугивании избирателей в фильме, вышедшем в четверг накануне парламентских выборов 12 апреля, на которых власть отстает в опросах общественного мнения, передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Документальный фильм "Цена голоса", показанный в четверг вечером в кинотеатре Будапешта и на YouTube, представляет результаты шестимесячного расследования независимых кинематографистов и журналистов.

В фильме избиратели, мэры, бывшие сотрудники избирательных комиссий и полицейский утверждают, что людям предлагаются большие суммы денег и даже наркотики, чтобы заставить их голосовать за "Фидес".

В фильме утверждается, что целью являются 53 из 106 избирательных округов Венгрии и до 600 000 избирателей – потенциально 10% от ожидаемой явки в шесть миллионов человек.

После 16 лет правления "Фидес" при Орбане последние опросы показывают, что партия отстает от правоцентристской оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра как минимум на такое же расстояние.

Все задействованные избирательные округа — это сельские или небольшие городки, где с 2010 года все больше доминирует партия "Фидес".

Фильм изображает сельскую Венгрию, состоящую из многих бедных деревень, где проживает, в частности, многочисленное цыганское меньшинство страны.

Согласно утверждениям в фильме, местные мэры жестко контролируют повседневную жизнь, предоставляя работу, дрова, транспорт до избирательных участков и, в одном случае, даже доступ к лекарствам в обмен на "правильный" голос в день выборов.

BBC обратилась за комментарием к отдельным министрам правительства, а также к пресс-службам правительства, министерства внутренних дел и национальной полиции Венгрии.

Пока что единственный ответ поступил от министра государственного управления и регионального развития Тибора Наврачича, которого считают умеренным политиком.

"Если есть какие-то нарушения, пусть министерство внутренних дел делает свою работу", - ответил Наврачич. Он отказался комментировать конкретные утверждения в фильме.

Добавим

В январе Виктор Орбан выступил перед большим собранием мэров и членов сельских и городских советов в Будапеште: "Мэры, дамы и господа, ситуация такова: эти выборы должны быть выиграны вами".

"Выборы 2026 года будут решаться вашим участием. Если вы примете участие, мы победим; если нет, то нет".

В фильме слова Орбана сопоставляются с интервью примерно 20 деятелей из 14 из 19 уездов Венгрии, от юга до северо-востока.

Масштабы этой практики и сходство историй из деревень, расположенных на расстоянии десятков или сотен километров друг от друга, привели создателей фильма к выводу, что эта акция спланирована высокопоставленными чиновниками партии "Фидес".

В ЕС "заморозили" миллиарды по SAFE для Венгрии из-за вето Орбана по Украине - СМИ

"Сначала мы думали, что ключевым элементом этого процесса является подкуп избирателей. Но потом мы поняли, что деньги — это лишь вишенка на торте. Ключевое слово здесь — зависимость и уязвимость", — сказал BBC Арон Тимар, один из создателей фильма.

"Деньги поступают в довольно серьезных масштабах и с довольно большим почётом", — говорит один из опрошенных, действующий полицейский, чья личность и голос замаскированы, в документальном фильме.

"Я стал полицейским не для того, чтобы служить коррумпированной системе. Чтобы помогать скрывать правду".

В одном из сел мэр от партии "Фидес" также является районным врачом в районе, охватывающем 32 населенных пункта. Пациенты говорят, что боятся не получить рецепта, если не проголосуют за партию.

Несколько опрошенных утверждают, что дрова раздают только тем, кто голосует за партию.

В другом случае бывший кандидат отказался от участия в выборах после того, как, по его словам, служба защиты детей пригрозила забрать детей под опеку.

Он утверждает, что власти не хотели, чтобы он баллотировался против кандидата, который отдает предпочтение правящей партии "Фидес".

Через день после съемок в одном селе полиция, как утверждается, зашла в отель, где они остановились, чтобы запросить список гостей.

"Мы считаем, что большинство полицейских в стране честные люди. Итак, дело не в полиции. Речь идет, скорее, о политическом влиянии на полицию", — сказал режиссер Тимар.

Лидер оппозиции Венгрии пообещал отстранить союзников Орбана в случае победы на выборах

Избирателям, которым предлагают деньги, обычно предлагается сумма в 50-60 тысяч форинтов (5-6 тыс. грн - ред.) за голос - значительная сумма в общинах, где пособие на ребенка в месяц довольно незначительное.

Но создатели фильма подчеркивают, что то, что они описывают, — это гораздо больше, чем просто операция по подкупу избирателей. На предыдущих выборах в некоторых селах, упомянутых в фильме, за партию "Фидес" проголосовали 80-100% избирателей.

Среди возможных в фильме практик — предоставление автомобилей и микроавтобусов в день выборов, притворство избирателей неграмотными с целью получения "сопровождающего" на избирательном участке, фотографирование бюллетеней для подтверждения голосования за "Фидес" и "цепочечное голосование".

Ранее уже были обвинения в подкупе избирателей на венгерских выборах, но в гораздо меньших, локализованных масштабах и без каких-либо заявлений о существенном влиянии на результаты.

Значительная часть из примерно 800 000 представителей ромского меньшинства в Венгрии живут в бедности. По данным мальтийской благотворительной организации, поддерживаемой государством, 270 000 из них проживают в 300 беднейших поселениях Венгрии.

ЕС исключает Венгрию из деликатных переговоров из-за опасений по поводу "слива" россии - Politico

Одно из самых шокирующих утверждений, сделанных несколькими персонажами фильма, заключается в том, что "крэк" - дешевый синтетический наркотик, вызывающий сильную зависимость, широко используемый в бедных деревнях, — также используется для подкупа избирателей.

Венгрия при правительстве партии "Фидес" имеет одни из самых жестких законов о криминализации наркотиков в Европе.

Полицейские отчеты свидетельствуют о растущей эпидемии употребления наркотиков в бедных поселениях.

Для борьбы с эпидемией крэка в марте 2025 года была создана программа "Дельта" венгерской полиции.

Критики говорят, что она неэффективна. "Они арестовали 12 человек; 10 были отпущены; одного держали под стражей 24 часа", — говорит один из персонажей интервьюеру.

Издание отмечает, что фильм вышел в прокат всего за две недели до выборов в Венгрии, и предвыборная кампания почти ежедневно сопровождается заявлениями о внутренних и внешних заговорах с целью подорвать честное голосование.

Представители партии "Фидес", включая премьер-министра, заявляют о вмешательстве ЕС и Украины с целью предотвратить пятую подряд победу Орбана.

Независимые СМИ и оппозиционная партия "Тиса" заявляют о причастности России к поддержке Орбана, которого считают ближайшим партнером Владимира Путина в Европейском союзе.

Недавно газета Washington Post сообщила о возможном предложении СВР организовать инсценировку покушения на Орбана.

Газета также предоставила доказательства того, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто комментировал за закрытыми дверями заседания Европейского совета своему российскому коллеге Сергею Лаврову.

Премьер-министр Польши Дональд Туск затем сообщил, что Литва несколько лет назад просила исключить венгерскую делегацию из встречи НАТО из-за опасений утечки информации в Россию.

россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP

Сначала Сийярто осудил обвинения в адрес России как фейковые новости, но затем заявил, что консультации с союзниками — это "вполне естественно".

"Я консультируюсь с турками, сербами и министром иностранных дел России. При необходимости я консультируюсь с китайцами, африканцами и странами Юго-Восточной Азии, чтобы наладить сотрудничество, которое максимально соответствует интересам Венгрии", - сказал он.

"Мы не откажемся от национальных интересов, даже если будет очень грубое вмешательство иностранной разведки в венгерские выборы с участием Брюсселя".