Лидер оппозиции Венгрии пообещал отстранить союзников Орбана в случае победы на выборах
Киев • УНН
Лидер оппозиции Венгрии обещает изменить конституцию и уволить лояльных к власти руководителей судов. Мадьяр стремится восстановить демократию и разорвать связи с РФ.
Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр заявил, что в случае победы его партии на парламентских выборах 12 апреля планирует отстранить ключевых союзников пророссийского премьера Виктора Орбана. Речь идет, в частности, о руководителях судебных и контролирующих органов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Во время предвыборного митинга Мадьяр призвал избирателей обеспечить его партии две трети мест в парламенте. По его словам, это позволит изменить конституцию и провести "смену режима" после многолетнего правления Орбана.
Мы собираемся восстановить верховенство права и демократический плюрализм
Оппозиционер также сообщил, что в случае победы планирует уволить руководителей верховного и конституционного судов, государственного аудита, антимонопольного органа и генерального прокурора, обвинив их в политической лояльности к действующей власти.
Политический контекст выборов
По данным опросов, партия Мадьяра имеет преимущество, однако неизвестно, хватит ли этого для получения конституционного большинства.
Сам Мадьяр, бывший член партии "Фидес", создал собственную политическую силу "Тиса" для борьбы с коррупцией. Он заявил о намерении изменить внешнеполитический курс страны и уменьшить связи с Россией.
Виктор Орбан не представляет интересы Венгрии, Европейского Союза или НАТО
Внешний фактор и заявления
Выборы в Венгрии привлекают внимание международного сообщества. Президент США Дональд Трамп ранее выразил поддержку Орбану.
В то же время в медиа появились сообщения о возможных планах российских спецслужб повлиять на ситуацию, однако официального подтверждения этой информации нет.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя контакты с Россией, заявил, что она остается важным партнером для страны, в частности в энергетической сфере.
