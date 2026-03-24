Лидер оппозиции Венгрии пообещал отстранить союзников Орбана в случае победы на выборах

СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
23 марта, 17:52 • 14691 просмотра
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
Эксклюзив
23 марта, 16:59 • 17291 просмотра
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Эксклюзив
23 марта, 16:01 • 18079 просмотра
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
23 марта, 15:57 • 17910 просмотра
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
23 марта, 14:34 • 14772 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 26697 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 09:58 • 40937 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48 • 32896 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16 • 55701 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году - что предусмотрено законом и как их оформить
Популярные новости
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов23 марта, 14:11 • 22320 просмотра
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto23 марта, 14:50 • 11986 просмотра
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы23 марта, 15:00 • 21343 просмотра
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto18:21 • 13585 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto18:36 • 10091 просмотра
публикации
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto18:21 • 13595 просмотра
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы23 марта, 15:00 • 21353 просмотра
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов23 марта, 14:11 • 22330 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 26697 просмотра
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое времяPhoto23 марта, 11:17 • 33833 просмотра
Лидер оппозиции Венгрии пообещал отстранить союзников Орбана в случае победы на выборах

Киев • УНН

 • 1098 просмотра

Лидер оппозиции Венгрии обещает изменить конституцию и уволить лояльных к власти руководителей судов. Мадьяр стремится восстановить демократию и разорвать связи с РФ.

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр заявил, что в случае победы его партии на парламентских выборах 12 апреля планирует отстранить ключевых союзников пророссийского премьера Виктора Орбана. Речь идет, в частности, о руководителях судебных и контролирующих органов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Во время предвыборного митинга Мадьяр призвал избирателей обеспечить его партии две трети мест в парламенте. По его словам, это позволит изменить конституцию и провести "смену режима" после многолетнего правления Орбана.

Мы собираемся восстановить верховенство права и демократический плюрализм

– заявил он.

Оппозиционер также сообщил, что в случае победы планирует уволить руководителей верховного и конституционного судов, государственного аудита, антимонопольного органа и генерального прокурора, обвинив их в политической лояльности к действующей власти.

Политический контекст выборов

По данным опросов, партия Мадьяра имеет преимущество, однако неизвестно, хватит ли этого для получения конституционного большинства.

ЕС исключает Венгрию из деликатных переговоров из-за опасений по поводу "слива" россии - Politico23.03.26, 08:58 • 5624 просмотра

Сам Мадьяр, бывший член партии "Фидес", создал собственную политическую силу "Тиса" для борьбы с коррупцией. Он заявил о намерении изменить внешнеполитический курс страны и уменьшить связи с Россией.

Виктор Орбан не представляет интересы Венгрии, Европейского Союза или НАТО

– сказал он.

Внешний фактор и заявления

Выборы в Венгрии привлекают внимание международного сообщества. Президент США Дональд Трамп ранее выразил поддержку Орбану.

В то же время в медиа появились сообщения о возможных планах российских спецслужб повлиять на ситуацию, однако официального подтверждения этой информации нет.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя контакты с Россией, заявил, что она остается важным партнером для страны, в частности в энергетической сфере.

Орбан заявил о возможной прослушке Сийярто и поручил расследование23.03.26, 18:34 • 4088 просмотров

