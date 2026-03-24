Лідер опозиції Угорщини пообіцяв усунути союзників Орбана у разі перемоги на виборах
Київ • УНН
Лідер опозиції Угорщини обіцяє змінити конституцію та звільнити лояльних до влади керівників судів. Мадяр прагне відновити демократію та розірвати зв'язки з РФ.
Лідер угорської опозиції Петер Мадяр заявив, що у разі перемоги його партії на парламентських виборах 12 квітня планує усунути ключових союзників проросійського прем’єра Віктора Орбана. Йдеться, зокрема, про керівників судових та контролюючих органів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Під час передвиборчого мітингу Мадяр закликав виборців забезпечити його партії дві третини місць у парламенті. За його словами, це дозволить змінити конституцію та провести "зміну режиму" після багаторічного правління Орбана.
Ми збираємося відновити верховенство права та демократичний плюралізм
Опозиціонер також повідомив, що у разі перемоги планує звільнити керівників верховного та конституційного судів, державного аудиту, антимонопольного органу та генерального прокурора, звинувативши їх у політичній лояльності до чинної влади.
Політичний контекст виборів
За даними опитувань, партія Мадяра має перевагу, однак невідомо, чи вистачить цього для отримання конституційної більшості.
Сам Мадяр, колишній член партії "Фідес", створив власну політичну силу "Тіса" для боротьби з корупцією. Він заявив про намір змінити зовнішньополітичний курс країни та зменшити зв’язки з росією.
Віктор Орбан не представляє інтереси Угорщини, Європейського Союзу чи НАТО
Зовнішній фактор і заяви
Вибори в Угорщині привертають увагу міжнародної спільноти. Президент США Дональд Трамп раніше висловив підтримку Орбану.
Водночас у медіа з’явилися повідомлення про можливі плани російських спецслужб вплинути на ситуацію, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, коментуючи контакти з росією, заявив, що вона залишається важливим партнером для країни, зокрема в енергетичній сфері.
