СБУ вдалося ліквідувати агентурну мережу росіян, які діяли через релігійні спільноти, та попередити замахи - Зеленський
Дефіциту дизельного палива в Україні немає та не передбачається - експерт
Біткоїн стабілізується - чи варто вкладатися на фоні воєн
Деескалація на Близькому Сході - чи подешевшає бензин в Україні
росія планує розгорнути чотири станції управління БПЛА у білорусі, а також на окупованих територіях України - Президент
Мінцифри пропонує обмежити доступ військових до азартних ігор
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
Лідер опозиції Угорщини пообіцяв усунути союзників Орбана у разі перемоги на виборах

Київ • УНН

 • 5142 перегляди

Лідер опозиції Угорщини обіцяє змінити конституцію та звільнити лояльних до влади керівників судів. Мадяр прагне відновити демократію та розірвати зв'язки з РФ.

Лідер опозиції Угорщини пообіцяв усунути союзників Орбана у разі перемоги на виборах

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр заявив, що у разі перемоги його партії на парламентських виборах 12 квітня планує усунути ключових союзників проросійського прем’єра Віктора Орбана. Йдеться, зокрема, про керівників судових та контролюючих органів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Під час передвиборчого мітингу Мадяр закликав виборців забезпечити його партії дві третини місць у парламенті. За його словами, це дозволить змінити конституцію та провести "зміну режиму" після багаторічного правління Орбана.

Ми збираємося відновити верховенство права та демократичний плюралізм

– заявив він.

Опозиціонер також повідомив, що у разі перемоги планує звільнити керівників верховного та конституційного судів, державного аудиту, антимонопольного органу та генерального прокурора, звинувативши їх у політичній лояльності до чинної влади.

Політичний контекст виборів

За даними опитувань, партія Мадяра має перевагу, однак невідомо, чи вистачить цього для отримання конституційної більшості.

Сам Мадяр, колишній член партії "Фідес", створив власну політичну силу "Тіса" для боротьби з корупцією. Він заявив про намір змінити зовнішньополітичний курс країни та зменшити зв’язки з росією.

Віктор Орбан не представляє інтереси Угорщини, Європейського Союзу чи НАТО

– сказав він.

Зовнішній фактор і заяви

Вибори в Угорщині привертають увагу міжнародної спільноти. Президент США Дональд Трамп раніше висловив підтримку Орбану.

Водночас у медіа з’явилися повідомлення про можливі плани російських спецслужб вплинути на ситуацію, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, коментуючи контакти з росією, заявив, що вона залишається важливим партнером для країни, зокрема в енергетичній сфері.

