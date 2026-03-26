Уряд Орбана звинувачують у масовому залякуванні виборців, а також підкупі грошима та наркотиками - ЗМІ

Уряд партії "Фідес" Віктора Орбана в Угорщині звинувачується у масовому залякуванні виборців у фільмі, що вийшов у четвер напередодні парламентських виборів 12 квітня, на яких влада відстає в опитуваннях громадської думки, передає УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Документальний фільм "Ціна голосу", показаний у четвер увечері у кінотеатрі Будапешта та на YouTube, представляє результати шестимісячного розслідування незалежних кінематографістів та журналістів.

У фільмі виборці, мери, колишні співробітники виборчих комісій та поліцейський стверджують, що людям пропонуються великі суми грошей та навіть наркотики, щоб змусити їх голосувати за "Фідес".

У фільмі стверджується, що метою є 53 із 106 виборчих округів Угорщини та до 600 000 виборців – потенційно 10% від очікуваної явки у шість мільйонів осіб.

Після 16 років правління "Фідес" при Орбані останні опитування показують, що партія відстає від правоцентристської опозиційної партії "Тиса" Петра Мадьяра як мінімум на таку ж відстань.

Усі задіяні виборчі округи — це сільські чи невеликі містечка, де з 2010 року все більше домінує партія "Фідес".

Фільм зображує сільську Угорщину, що складається з багатьох бідних сіл, де проживає, зокрема, численна циганська меншість країни.

Згідно зі твердженнями у фільмі, місцеві мери жорстко контролюють повсякденне життя, надаючи роботу, дрова, транспорт до виборчих дільниць та, в одному випадку, навіть доступ до ліків в обмін на "правильний" голос у день виборів.

BBC звернулася за коментарем до окремих міністрів уряду, а також до пресслужб уряду, міністерства внутрішніх справ та національної поліції Угорщини.

Поки що єдина відповідь надійшла від міністра державного управління та регіонального розвитку Тибора Наврачича, якого вважають поміркованим політиком.

"Якщо є якісь порушення, нехай міністерство внутрішніх справ робить свою роботу", - відповів Наврачич. Він відмовився коментувати конкретні твердження у фільмі.

Додамо

У січні Віктор Орбан виступив перед великими зборами мерів та членів сільських та міських рад у Будапешті: "Мери, пані та панове, ситуація така: ці вибори мають бути виграні вами".

"Вибори 2026 року будуть вирішуватись вашою участю. Якщо ви візьмете участь, ми переможемо; якщо ні, то ні".

У фільмі слова Орбана зіставляються з інтерв'ю приблизно 20 діячів із 14 із 19 повітів Угорщини, від півдня до північного сходу.

Масштаби цієї практики та подібність історій із сіл, розташованих на відстані десятків чи сотень кілометрів один від одного, привели творців фільму до висновку, що ця акція спланована високопосадовцями партії "Фідес".

"Спочатку ми думали, що ключовим елементом цього процесу є підкуп виборців. Але потім ми зрозуміли, що гроші — це лише вишенька на торті. Ключове слово тут — залежність та вразливість", — сказав BBC Арон Тімар, один із творців фільму.

"Гроші надходять у досить серйозних масштабах і з досить великим почтом", — каже один із опитаних, чинний поліцейський, чия особа та голос замасковані, у документальному фільмі.

"Я став поліцейським не для того, щоби служити корумпованій системі. Щоб допомагати ховати правду".

В одному з сіл мер від партії "Фідес" також є районним лікарем у районі, що охоплює 32 населені пункти. Пацієнти кажуть, що бояться не отримати рецепту, якщо не проголосують за партію.

Декілька опитаних стверджують, що дрова роздають лише тим, хто голосує за партію.

В іншому випадку колишній кандидат відмовився від участі у виборах після того, як, за його словами, служба захисту дітей пригрозила забрати дітей під опіку.

Він стверджує, що влада не хотіла, щоб він балотувався проти кандидата, який віддає перевагу правлячій партії "Фідес".

Через день після зйомок в одному селі поліція, як стверджується, завітала до готелю, де вони зупинилися, щоб витребувати список гостей.

"Ми вважаємо, що більшість поліцейських у країні чесні люди. Отже, справа не в поліції. Йдеться, швидше, про політичний вплив на поліцію", — сказав режисер Тімар.

Виборцям, яким пропонують гроші, зазвичай пропонується сума в 50-60 тисяч форинтів (5-6 тис. грн - ред.) за голос - значна сума в громадах, де допомога на дитину на дитину на місяць доволі незначна.

Але творці фільму наголошують, що те, що вони описують, — це набагато більше, ніж просто операція з підкупу виборців. На попередніх виборах у деяких селах, згаданих у фільмі, за партію "Фідес" проголосували 80-100% виборців.

Серед можливих у фільмі практик — надання автомобілів та мікроавтобусів у день виборів, вдавання виборців неписьменними з метою отримання "супроводжуючого" на виборчій дільниці, фотографування бюлетенів для підтвердження голосування за "Фідес" та "ланцюгове голосування".

Раніше вже були звинувачення у підкупі виборців на угорських виборах, але у набагато менших, локалізованих масштабах і без будь-яких заяв про суттєвий вплив на результати.

Значна частина з приблизно 800 000 представників ромської меншини в Угорщині живуть у бідності. За даними мальтійської благодійної організації, що підтримується державою, 270 000 з них проживають у 300 найбідніших поселеннях Угорщини.

Одне з найбільш шокуючих тверджень, зроблених декількома персонажами фільму, полягає в тому, що "крек" - дешевий синтетичний наркотик, що викликає сильну залежність, широко використовується в бідних селах, — також використовується для підкупу виборців.

Угорщина за уряду партії "Фідес" має одні з найжорсткіших законів про криміналізацію наркотиків у Європі.

Поліцейські звіти свідчать про зростаючу епідемію вживання наркотиків у бідних поселеннях.

Для боротьби з епідемією креку у березні 2025 року було створено програму "Дельта" угорської поліції.

Критики кажуть, що вона є неефективною. "Вони заарештували 12 людей; 10 були відпущені; одного тримали під вартою 24 години", — каже один із персонажів інтерв'юеру.

Видання зауважує, що фільм вийшов у прокат лише за два тижні до виборів в Угорщині, і передвиборча кампанія майже щодня супроводжується заявами про внутрішні та зовнішні змови з метою підірвати чесне голосування.

Представники партії "Фідес", включаючи прем'єр-міністра, стверджують про втручання ЄС та України з метою запобігти п'ятій поспіль перемозі Орбана.

Незалежні ЗМІ та опозиційна партія "Тиса" стверджують про причетність росії до підтримки Орбана, якого вважають найближчим партнером володимира путіна в Європейському союзі.

Нещодавно газета Washington Post повідомила про можливу пропозицію СЗР організувати інсценування замаху на Орбана.

Газета також надала докази того, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто коментував за зачиненими дверима засідання Європейської ради своєму російському колегі сергію лаврову.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск потім повідомив, що Литва кілька років тому просила виключити угорську делегацію із зустрічі НАТО через побоювання витоку інформації до росії.

Спочатку Сійярто засудив звинувачення на адресу росії як фейкові новини, але потім заявив, що консультації із союзниками — це "цілком природно".

"Я консультуюся з турками, сербами та міністром закордонних справ росії. При необхідності я консультуюся з китайцями, африканцями та країнами Південно-Східної Азії, щоб налагодити співпрацю, яка максимально відповідає інтересам Угорщини", - сказав він.

"Ми не відмовимося від національних інтересів, навіть якщо буде дуже грубе втручання іноземної розвідки в угорські вибори за участю Брюсселя".