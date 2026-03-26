У ЄС "заморозили" мільярди з SAFE для Угорщини через вето Орбана щодо України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1666 перегляди

Брюссель зупинив фінансування плану SAFE для Угорщини через блокування кредиту Україні. Комісія очікує результатів виборів та припинення корупції.

Європейська комісія схвалила плани SAFE щодо переозброєння для Чеської Республіки та Франції, і це означає, що Угорщина наразі є останньою країною, план SAFE якої не схвалено Єврокомісією, повідомляє RMF24, пише УНН.

Як неофіційно дізналося RMF FM, "відомо, що угорський план (на суму приблизно 16 мільярдів євро) поміщений у "морозильну камеру ЄС"".

Це підтверджує інформацію, оприлюднену у лютому, що Будапешт чекатиме на кошти, зазначає видання.

Офіційно Єврокомісія запевняє, що "оцінка триває, і Комісія схвалить план для Угорщини, коли він буде готовий". "Однак неофіційно відомо, що справа зводиться до блокування Угорщиною кредиту ЄС Україні обсягом 90 мільярдів євро", - ідеться у публікації.

"Європейській комісії важко погодитися на мільярди євро для Віктора Орбана, коли він порушує принцип "лояльної співпраці" та блокує гроші для країни, яка воює з росією", – пояснив RMF FM дипломат ЄС.

RMF FM дізналося про сигнали про те, що Європейська комісія має намір почекати до парламентських виборів в Угорщині (опозиційна партія "Тиса" має хороші шанси на перемогу) на початку наступного місяця.

Повідомляється, що останньою краплею стала позиція Орбана, яка підтвердила його вето на кредит Україні на саміті ЄС у минулий четвер. За даними RMF FM, Угорщина дуже зацікавлена ​​в коштах SAFE, вимагаючи на понад мільярд євро більше, ніж виділено їй Європейською комісією.

Програма ЄС SAFE передбачає 150 мільярдів євро підтримки, включаючи кредити з низькими відсотками, переважно на закупівлю військової техніки, особливо тієї, що виробляється в Європі.

"Список "гріхів" Орбана, згаданих у Брюсселі, довший, ніж просто блокування кредиту Україні. Це також включає блокування 20-го пакету санкцій проти росії, блокування Угорщиною відшкодування коштів на переозброєння України (Польща очікує на відшкодування 2 мільярдів злотих) та занепокоєння щодо порушень у тендерах. Брюссель також має серйозні занепокоєння щодо відсутності дій проти корупції в Угорщині", вказує видання.

