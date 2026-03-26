В ЕС "заморозили" миллиарды из SAFE для Венгрии из-за вето Орбана по Украине - СМИ
Киев • УНН
Брюссель остановил финансирование плана SAFE для Венгрии из-за блокирования кредита Украине. Комиссия ожидает результатов выборов и прекращения коррупции.
Европейская комиссия одобрила планы SAFE по перевооружению Чешской Республики и Франции, и это означает, что Венгрия в настоящее время является последней страной, план SAFE которой не одобрен Еврокомиссией, сообщает RMF24, пишет УНН.
Детали
Как неофициально узнало RMF FM, "известно, что венгерский план (на сумму примерно 16 миллиардов евро) помещен в "морозильную камеру ЕС"".
Это подтверждает информацию, обнародованную в феврале, что Будапешт будет ждать средств, отмечает издание.
Официально Еврокомиссия уверяет, что "оценка продолжается, и Комиссия одобрит план для Венгрии, когда он будет готов". "Однако неофициально известно, что дело сводится к блокированию Венгрией кредита ЕС Украине объемом 90 миллиардов евро", - говорится в публикации.
"Европейской комиссии трудно согласиться на миллиарды евро для Виктора Орбана, когда он нарушает принцип "лояльного сотрудничества" и блокирует деньги для страны, которая воюет с Россией", – пояснил RMF FM дипломат ЕС.
RMF FM узнало о сигналах о том, что Европейская комиссия намерена подождать до парламентских выборов в Венгрии (оппозиционная партия "Тиса" имеет хорошие шансы на победу) в начале следующего месяца.
Сообщается, что последней каплей стала позиция Орбана, подтвердившая его вето на кредит Украине на саммите ЕС в прошлый четверг. По данным RMF FM, Венгрия очень заинтересована в средствах SAFE, требуя более чем на миллиард евро больше, чем выделено ей Европейской комиссией.
Программа ЕС SAFE предусматривает 150 миллиардов евро поддержки, включая кредиты с низкими процентами, преимущественно на закупку военной техники, особенно той, что производится в Европе.
"Список "грехов" Орбана, упомянутых в Брюсселе, длиннее, чем просто блокирование кредита Украине. Это также включает блокирование 20-го пакета санкций против России, блокирование Венгрией возмещения средств на перевооружение Украины (Польша ожидает возмещения 2 миллиардов злотых) и обеспокоенность нарушениями в тендерах. Брюссель также имеет серьезные опасения относительно отсутствия действий против коррупции в Венгрии", указывает издание.
