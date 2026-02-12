$43.030.06
Эксклюзив
16:21 • 3548 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
16:03 • 7328 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
14:09 • 11338 просмотра
13:47 • 15425 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
13:47 • 15425 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
11:56 • 17093 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 19922 просмотра
12 февраля, 09:49 • 21869 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:49 • 21869 просмотра
12 февраля, 09:16 • 27993 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026
12 февраля, 09:16 • 27993 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 73917 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 49141 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Программа ЕС SAFE вызвала политический спор в Польше - Politico

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Президент Польши выражает сомнения по поводу программы ЕС SAFE на 43,7 миллиарда евро для вооружения, тогда как премьер-министр поддерживает ее. Это происходит на фоне политических разногласий между ними.

Программа ЕС SAFE вызвала политический спор в Польше - Politico

Польша хочет привлечь огромный кредит в размере €43,7 млрд в рамках программы ЕС по займам на вооружение SAFE, но это сталкивается с сомнениями со стороны националистически настроенного президента страны Кароля Навроцкого. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Навроцкий призвал к осторожности относительно запланированного польского займа — крупнейшего среди всех стран, берущих кредиты в рамках программы Security Action for Europe (SAFE) на €150 млрд, назвав его "грандиозным долгом, который польское государство будет выплачивать в течение многих лет".

Это резко контрастирует с позицией проевропейского премьер-министра Дональда Туска, который заявил, что займы предоставляются на "очень выгодных условиях, недоступных на рынке любым другим способом".

Программа SAFE предусматривает долгосрочные кредиты с низкой процентной ставкой и 10-летним льготным периодом для погашения основной суммы, средства привлекаются Брюсселем на рынках капитала и обеспечивают значительную экономию по сравнению с национальным заимствованием.

Такие условия важны для Польши, которая планирует в этом году потратить на оборону 4,8% ВВП — один из самых высоких показателей в НАТО. Финансы страны находятся под давлением из-за долгосрочных усилий по укреплению армии для сдерживания России и поддержки Украины.

Однако Навроцкий настроен скептически, а его советники предупреждают, что SAFE больше нацелен на поддержку Германии, чем Польши — апеллируя к электорату Навроцкого, который подозрительно относится к Берлину.

"Поляки заслуживают прозрачности относительно расходов, условий и любых политических обязательств, связанных с SAFE", — заявил Навроцкий во время заседания Совета национальной безопасности Польши в среду, которое он возглавляет.

Хотя SAFE формально функционирует как механизм кредитования, косвенный риск нельзя игнорировать — в частности, что выплаты могут быть связаны с более широкими политическими условиями. Окончательное решение по платежам и условиям, которые к ним прилагаются, будет принимать Европейская комиссия

— добавил президент.

Навроцкий также призвал правительство обнародовать список всех 139 проектов, которые планируют финансировать через SAFE, и поставил под сомнение, не выгоднее ли эта программа в конечном итоге принесет пользу западноевропейским оборонным компаниям, а не польским.

Канада сможет обеспечить себе до 80% доли в контрактах по оборонной программе ЕС SAFE, к которой может присоединиться Украина - СМИ15.12.25, 17:16 • 2915 просмотров

После заседания Туск предупредил Навроцкого, чтобы тот не ветировал план SAFE.

Надеюсь, что сомнения и недовольные гримасы, которые появились во время обсуждения, не станут предвестником вето

— сказал Туск перед вылетом на саммит лидеров ЕС в Бельгии.

Правительство в среду одобрило проект закона для реализации SAFE в Польше.

Туск и Навроцкий уже несколько месяцев конфликтуют на фоне подготовки к ключевым парламентским выборам в следующем году. Президент ветировал несколько важных законопроектов, а парламентская коалиция Туска не имеет голосов для их преодоления.

Туск подчеркнул, что 80% средств SAFE останется в Польше, критикуя бывшее националистическое правительство "Право и справедливость" за крупные оборонные контракты, которые, по его мнению, не принесли польским оборонным предприятиям значительной пользы.

Я не совсем понимаю, в чем сомнения или неуверенность президента и его окружения относительно дополнительной ценности, которую предоставляет SAFE

— сказал Туск.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что средства могут поступить уже в марте, если польский парламент и Навроцкий вовремя примут необходимые решения.

"Сейчас время для эффективной работы в парламенте и подписи президента. Мы не обращаем внимания на политические капризы", — добавил он в соцсетях.

Польша получит более 50 млрд долларов на укрепление обороны в рамках программы ЕС SAFE – Reuters26.11.25, 15:50 • 5984 просмотра

Ольга Розгон

