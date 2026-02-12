Программа ЕС SAFE вызвала политический спор в Польше - Politico

Польша хочет привлечь огромный кредит в размере €43,7 млрд в рамках программы ЕС по займам на вооружение SAFE, но это сталкивается с сомнениями со стороны националистически настроенного президента страны Кароля Навроцкого. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Навроцкий призвал к осторожности относительно запланированного польского займа — крупнейшего среди всех стран, берущих кредиты в рамках программы Security Action for Europe (SAFE) на €150 млрд, назвав его "грандиозным долгом, который польское государство будет выплачивать в течение многих лет".

Это резко контрастирует с позицией проевропейского премьер-министра Дональда Туска, который заявил, что займы предоставляются на "очень выгодных условиях, недоступных на рынке любым другим способом".

Программа SAFE предусматривает долгосрочные кредиты с низкой процентной ставкой и 10-летним льготным периодом для погашения основной суммы, средства привлекаются Брюсселем на рынках капитала и обеспечивают значительную экономию по сравнению с национальным заимствованием.

Такие условия важны для Польши, которая планирует в этом году потратить на оборону 4,8% ВВП — один из самых высоких показателей в НАТО. Финансы страны находятся под давлением из-за долгосрочных усилий по укреплению армии для сдерживания России и поддержки Украины.

Однако Навроцкий настроен скептически, а его советники предупреждают, что SAFE больше нацелен на поддержку Германии, чем Польши — апеллируя к электорату Навроцкого, который подозрительно относится к Берлину.

"Поляки заслуживают прозрачности относительно расходов, условий и любых политических обязательств, связанных с SAFE", — заявил Навроцкий во время заседания Совета национальной безопасности Польши в среду, которое он возглавляет.

Хотя SAFE формально функционирует как механизм кредитования, косвенный риск нельзя игнорировать — в частности, что выплаты могут быть связаны с более широкими политическими условиями. Окончательное решение по платежам и условиям, которые к ним прилагаются, будет принимать Европейская комиссия — добавил президент.

Навроцкий также призвал правительство обнародовать список всех 139 проектов, которые планируют финансировать через SAFE, и поставил под сомнение, не выгоднее ли эта программа в конечном итоге принесет пользу западноевропейским оборонным компаниям, а не польским.

После заседания Туск предупредил Навроцкого, чтобы тот не ветировал план SAFE.

Надеюсь, что сомнения и недовольные гримасы, которые появились во время обсуждения, не станут предвестником вето — сказал Туск перед вылетом на саммит лидеров ЕС в Бельгии.

Правительство в среду одобрило проект закона для реализации SAFE в Польше.

Туск и Навроцкий уже несколько месяцев конфликтуют на фоне подготовки к ключевым парламентским выборам в следующем году. Президент ветировал несколько важных законопроектов, а парламентская коалиция Туска не имеет голосов для их преодоления.

Туск подчеркнул, что 80% средств SAFE останется в Польше, критикуя бывшее националистическое правительство "Право и справедливость" за крупные оборонные контракты, которые, по его мнению, не принесли польским оборонным предприятиям значительной пользы.

Я не совсем понимаю, в чем сомнения или неуверенность президента и его окружения относительно дополнительной ценности, которую предоставляет SAFE — сказал Туск.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что средства могут поступить уже в марте, если польский парламент и Навроцкий вовремя примут необходимые решения.

"Сейчас время для эффективной работы в парламенте и подписи президента. Мы не обращаем внимания на политические капризы", — добавил он в соцсетях.

