Польща хоче залучити величезний кредит у розмірі €43,7 млрд у рамках програми ЄС з позик на озброєння SAFE, але це стикається з сумнівами з боку націоналістично налаштованого президента країни Кароля Навроцького. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Навроцький закликав до обережності щодо запланованої польської позики - найбільшої серед усіх країн, що беруть кредити в межах програми Security Action for Europe (SAFE) на €150 млрд, назвавши її "грандіозним боргом, який польська держава буде виплачувати протягом багатьох років".

Це різко контрастує з позицією проєвропейського прем’єр-міністра Дональда Туска, який заявив, що позики надаються на "дуже вигідних умовах, недоступних на ринку будь-яким іншим способом".

Програма SAFE передбачає довгострокові кредити з низькою процентною ставкою та 10-річним пільговим періодом для погашення основної суми, кошти залучаються Брюсселем на ринках капіталу і забезпечують значну економію порівняно з національним запозиченням.

Такі умови важливі для Польщі, яка планує цього року витратити на оборону 4,8% ВВП 0 один із найвищих показників у НАТО. Фінанси країни перебувають під тиском через довготривалі зусилля зі зміцнення армії для стримування Росії та підтримки України.

Однак Навроцький налаштований скептично, а його радники попереджають, що SAFE більше націлений на підтримку Німеччини, ніж Польщі — апелюючи до електорату Навроцького, який підозріло ставиться до Берліна.

"Поляки заслуговують на прозорість щодо витрат, умов і будь-яких політичних зобов’язань, пов’язаних із SAFE", — заявив Навроцький під час засідання Ради національної безпеки Польщі у середу, яке він очолює.

Хоча SAFE формально функціонує як механізм кредитування, непрямий ризик не можна ігнорувати - зокрема, що виплати можуть бути пов’язані з ширшими політичними умовами. Остаточне рішення щодо платежів і умов, що до них додаються, буде приймати Європейська комісія - додав президент.

Навроцький також закликав уряд оприлюднити список усіх 139 проєктів, які планують фінансувати через SAFE, і поставив під сумнів, чи не вигідніше ця програма врешті призведе до користі західноєвропейських оборонних компаній, а не польських.

Після засідання Туск попередив Навроцького, щоб той не ветував план SAFE.

Сподіваюся, що сумніви та невдоволені гримаси, які з’явилися під час обговорення, не стануть передвісником вето - сказав Туск перед вильотом на саміт лідерів ЄС у Бельгії.

Уряд у середу схвалив проєкт закону для реалізації SAFE у Польщі.

Туск і Навроцький вже кілька місяців конфліктують на тлі підготовки до ключових парламентських виборів наступного року. Президент ветував кілька важливих законопроєктів, а парламентська коаліція Туска не має голосів для їх подолання.

Туск підкреслив, що 80% коштів SAFE залишиться в Польщі, критикуючи колишній націоналістичний уряд "Право і справедливість" за великі оборонні контракти, які, на його думку, не принесли польським оборонним підприємствам значної користі.

Я не зовсім розумію, у чому сумніви чи невпевненість президента та його оточення щодо додаткової цінності, яку надає SAFE - сказав Туск.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кошти можуть надійти вже у березні, якщо польський парламент і Навроцький вчасно ухвалять необхідні рішення.

"Зараз час для ефективної роботи в парламенті та підпису президента. Ми не звертаємо уваги на політичні капризи", — додав він у соцмережах.

