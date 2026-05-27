Парламент Венгрии отменил решение о выходе страны из Международного уголовного суда

Парламент Венгрии проголосовал за отмену выхода страны из Международного уголовного суда. Соответствующий законопроект Национальное собрание поддержало 27 мая. Решение вступит в силу на следующий день после обнародования закона. Об этом сообщает венгерское издание Teleks, передает УНН.

Парламент решил: мы все же не выйдем из Международного уголовного суда. В среду утром Национальное собрание в исключительном порядке проголосовало за законопроект, который отменит выход Венгрии из Международного уголовного суда

За отмену выхода Венгрии из Международного уголовного суда проголосовали 133 депутата партии "Тиса". Против выступили 37 представителей партии "Фидес–КДНП", еще пять депутатов партии "Моя родина" воздержались. Решение вступит в силу на следующий день после обнародования закона.

В то же время сам законопроект в парламент во вторник подал Петер Мадьяр от имени правительства.

Он (Петер Мадьяр - ред.) обосновал предложение тем, что "для поддержания международного мира и безопасности и защиты прав человека абсолютно необходимо привлечь виновных в серьезнейших международных преступлениях к ответственности в международном судебном форуме". По его словам, для этого необходимо сохранить участие Венгрии в Статуте Международного уголовного суда