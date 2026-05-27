Парламент Венгрии отменил решение о выходе страны из Международного уголовного суда

Киев • УНН

 • 1156 просмотра

Парламент Венгрии проголосовал за отмену выхода страны из МУС по инициативе Петера Мадьяра. Решение поддержали 133 депутата партии «Тиса».

Парламент Венгрии отменил решение о выходе страны из Международного уголовного суда

Парламент Венгрии проголосовал за отмену выхода страны из Международного уголовного суда. Соответствующий законопроект Национальное собрание поддержало 27 мая. Решение вступит в силу на следующий день после обнародования закона. Об этом сообщает венгерское издание Teleks, передает УНН.

Парламент решил: мы все же не выйдем из Международного уголовного суда. В среду утром Национальное собрание в исключительном порядке проголосовало за законопроект, который отменит выход Венгрии из Международного уголовного суда 

– пишет издание.

За отмену выхода Венгрии из Международного уголовного суда проголосовали 133 депутата партии "Тиса". Против выступили 37 представителей партии "Фидес–КДНП", еще пять депутатов партии "Моя родина" воздержались.  Решение вступит в силу на следующий день после обнародования закона. 

В то же время сам законопроект в парламент во вторник подал Петер Мадьяр от имени правительства.

Он (Петер Мадьяр - ред.) обосновал предложение тем, что "для поддержания международного мира и безопасности и защиты прав человека абсолютно необходимо привлечь виновных в серьезнейших международных преступлениях к ответственности в международном судебном форуме". По его словам, для этого необходимо сохранить участие Венгрии в Статуте Международного уголовного суда 

– подчеркивает издание.

Венгерский парламент в апреле 2025 года проголосовал за выход страны из МУС, мотивируя это политизированностью суда. Министр Сийярто направит уведомление в ООН, выход вступит в силу через год. 

