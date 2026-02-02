Венгрия подала иск из-за запрета импорта российского газа
Киев • УНН
Венгрия подала иск в Суд ЕС, требуя отменить регламент RePower, запрещающий импорт российских энергоносителей. Правительство Венгрии утверждает, что запрет импорта энергоносителей возможен только при единогласных санкциях.
Правительство Венгрии подало иск в Суд ЕС, в котором требует отменить регламент RePower, предусматривающий запрет импорта российских энергоносителей. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает УНН.
Сегодня мы обратились в Европейский суд с иском об оспаривании регламента REPowerEU, запрещающего импорт российских энергоносителей, и о его отмене
Он отметил, что позиция Венгрии основывается на том, что импорт энергоносителей может быть запрещен только с помощью санкций, которые требуют единогласия.
Этот регламент был принят под видом меры торговой политики. Во-вторых, в договорах ЕС четко указано, что каждое государство-член самостоятельно решает, какие источники энергии и поставщики ему выбрать. В-третьих, принцип энергетической солидарности требует обеспечения энергетической безопасности для всех государств-членов. Это решение явно нарушает этот принцип, безусловно, в случае Венгрии
По его словам, без российской нефти и газа энергетическая безопасность Венгрии не может быть гарантирована, а венгерские семьи не смогут сохранить низкие расходы на энергию.
Напомним
Совет ЕС дал окончательный свет поэтапному запрету импорта российского газа, полный запрет на импорт СПГ начнет действовать с начала 2027 года, а импорт трубопроводного газа – с осени 2027 года.