Венгрия подала иск из-за запрета импорта российского газа

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Венгрия подала иск в Суд ЕС, требуя отменить регламент RePower, запрещающий импорт российских энергоносителей. Правительство Венгрии утверждает, что запрет импорта энергоносителей возможен только при единогласных санкциях.

Венгрия подала иск из-за запрета импорта российского газа

Правительство Венгрии подало иск в Суд ЕС, в котором требует отменить регламент RePower, предусматривающий запрет импорта российских энергоносителей. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает УНН

Сегодня мы обратились в Европейский суд с иском об оспаривании регламента REPowerEU, запрещающего импорт российских энергоносителей, и о его отмене 

- написал Сийярто. 

Он отметил, что позиция Венгрии основывается на том, что импорт энергоносителей может быть запрещен только с помощью санкций, которые требуют единогласия.

Этот регламент был принят под видом меры торговой политики. Во-вторых, в договорах ЕС четко указано, что каждое государство-член самостоятельно решает, какие источники энергии и поставщики ему выбрать. В-третьих, принцип энергетической солидарности требует обеспечения энергетической безопасности для всех государств-членов. Это решение явно нарушает этот принцип, безусловно, в случае Венгрии 

- добавил Сийярто. 

По его словам, без российской нефти и газа энергетическая безопасность Венгрии не может быть гарантирована, а венгерские семьи не смогут сохранить низкие расходы на энергию.

Напомним 

Совет ЕС дал окончательный свет поэтапному запрету импорта российского газа, полный запрет на импорт СПГ начнет действовать с начала 2027 года, а импорт трубопроводного газа – с осени 2027 года.

Павел Башинский

