ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається

Київ • УНН

 • 602 перегляди

Рада ЄС 26 січня ухвалила регулювання про поступову заборону імпорту російського газу. Повна заборона на імпорт СПГ почне діяти з початку 2027 року, а трубопровідного газу – з осені 2027 року.

ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається

Рада ЄС дала остаточне світло поетапній забороні імпорту російського газу, повна заборона на імпорт СПГ почне діяти з початку 2027 року, а імпорт трубопровідного газу – з осені 2027 року, повідомили у євроінституції 26 січня, пише УНН.

Сьогодні 27 країн ЄС офіційно ухвалили регулювання про поступове припинення російського імпорту в ЄС як трубопровідного газу, так і скрапленого природного газу (СПГ). Нові правила також передбачають заходи щодо ефективного моніторингу та диверсифікації енергопостачання

- ідеться у повідомленні Ради ЄС.

Регламент, як вказано, є ключовою віхою в досягненні мети REPowerEU щодо припинення залежності ЄС від російських енергоносіїв.

Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС03.12.25, 05:01 • 34371 перегляд

Поступова заборона, суворий моніторинг і диверсифікація

Відповідно до регулювання, імпорт російського трубопровідного газу та СПГ до ЄС буде заборонено. Заборона почне діяти через шість тижнів після того, як регулювання набуде чинності. Чинні контракти матимуть перехідний період. Такий поетапний підхід обмежить вплив на ціни та ринки.

"Повна заборона на імпорт СПГ почне діяти з початку 2027 року, а імпорт трубопровідного газу – з осені 2027 року", - ідеться у повідомленні.

Перш ніж дозволити імпорт газу в Союз, країни ЄС перевірять країну, де видобувався газ.

Недотримання нових правил може призвести до максимальних штрафів обсягом щонайменше 2,5 мільйонів євро для фізичних осіб і щонайменше 40 мільйонів євро для компаній, щонайменше 3,5% загального світового річного обороту компанії або 300% передбачуваного обороту транзакцій.

"До 1 березня 2026 року країни ЄС мають підготувати національні плани диверсифікації поставок газу та визначити потенційні виклики заміщення російського газу. З цією метою компанії будуть зобов’язані повідомляти органи влади та Єврокомісію про будь-які російські газові контракти, що залишилися. Країни ЄС, які все ще імпортують російську нафту, також повинні будуть подати плани диверсифікації", - сказано у повідомленні.

Безпека постачання в надзвичайних ситуаціях

"У разі оголошення надзвичайної ситуації та якщо безпека поставок серйозно загрожує одній чи кількох країнах ЄС, Єврокомісія може призупинити заборону на імпорт на термін до чотирьох тижнів", - ідеться у повідомленні.

"Тепер регламент буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС. Він набуде чинності через день після публікації та буде діяти безпосередньо в усіх країнах ЄС", - зазначили у Раді ЄС.

Єврокомісія, як вказано, також "планує запропонувати законодавство про поступове припинення імпорту російської нафти до кінця 2027 року".

Юлія Шрамко

