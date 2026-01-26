ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается

Совет ЕС дал окончательный зеленый свет поэтапному запрету на импорт российского газа, полный запрет на импорт СПГ начнет действовать с начала 2027 года, а импорт трубопроводного газа – с осени 2027 года, сообщили в евроинституции 26 января, пишет УНН.

Сегодня 27 стран ЕС официально приняли регулирование о постепенном прекращении российского импорта в ЕС как трубопроводного газа, так и сжиженного природного газа (СПГ). Новые правила также предусматривают меры по эффективному мониторингу и диверсификации энергоснабжения - говорится в сообщении Совета ЕС.

Регламент, как указано, является ключевой вехой в достижении цели REPowerEU по прекращению зависимости ЕС от российских энергоносителей.

Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС

Постепенный запрет, строгий мониторинг и диверсификация

В соответствии с регулированием, импорт российского трубопроводного газа и СПГ в ЕС будет запрещен. Запрет начнет действовать через шесть недель после того, как регулирование вступит в силу. Действующие контракты будут иметь переходный период. Такой поэтапный подход ограничит влияние на цены и рынки.

"Полный запрет на импорт СПГ начнет действовать с начала 2027 года, а импорт трубопроводного газа – с осени 2027 года", - говорится в сообщении.

Прежде чем разрешить импорт газа в Союз, страны ЕС проверят страну, где добывался газ.

Несоблюдение новых правил может привести к максимальным штрафам в размере не менее 2,5 миллионов евро для физических лиц и не менее 40 миллионов евро для компаний, не менее 3,5% общего мирового годового оборота компании или 300% предполагаемого оборота транзакций.

"До 1 марта 2026 года страны ЕС должны подготовить национальные планы диверсификации поставок газа и определить потенциальные вызовы замещения российского газа. С этой целью компании будут обязаны сообщать властям и Еврокомиссии о любых оставшихся российских газовых контрактах. Страны ЕС, которые все еще импортируют российскую нефть, также должны будут представить планы диверсификации", - сказано в сообщении.

Безопасность поставок в чрезвычайных ситуациях

"В случае объявления чрезвычайной ситуации и если безопасность поставок серьезно угрожает одной или нескольким странам ЕС, Еврокомиссия может приостановить запрет на импорт на срок до четырех недель", - говорится в сообщении.

"Теперь регламент будет опубликован в Официальном журнале ЕС. Он вступит в силу через день после публикации и будет действовать непосредственно во всех странах ЕС", - отметили в Совете ЕС.

Еврокомиссия, как указано, также "планирует предложить законодательство о постепенном прекращении импорта российской нефти до конца 2027 года".