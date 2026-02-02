Угорщина подала позов через заборону імпорту російського газу

$42.810.04
Файли Джеффрі Епштейна: як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
11:00 • 15910 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 29138 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 55273 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 72357 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозів
1 лютого, 11:12 • 49855 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 49724 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 35940 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 52101 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 65493 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у США
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформити
Голова ОБСЄ прибув до Києва та анонсував візит до москви
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"
"Біль ніколи не зменшиться": Барбара Кузьменко у день роковин загибелі тата опублікувала емоційний допис
Публікації
Файли Джеффрі Епштейна: як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформити
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 82370 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи "витягне" мобільний зв'язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 109609 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джером Пауелл
Урсула фон дер Ляєн
Кім Кардаш'ян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Закарпатська область
Дніпропетровська область
УНН Lite
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єрі
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почути
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш'ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу
"Картопляний потоп": у Берліні через рекордний урожай влаштували масову роздачу безплатної картоплі
"Біль ніколи не зменшиться": Барбара Кузьменко у день роковин загибелі тата опублікувала емоційний допис
Угорщина подала позов через заборону імпорту російського газу

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Угорщина подала позов до Суду ЄС, вимагаючи скасувати регламент RePower, що забороняє імпорт російських енергоносіїв. Уряд Угорщини стверджує, що заборона імпорту енергоносіїв можлива лише за одностайних санкцій.

Угорщина подала позов через заборону імпорту російського газу

Уряд Угорщини подав позов до Суду ЄС, в якому вимагає скасувати регламент RePower, що передбачає заборону імпорту російських енергоносіїв. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає УНН

Сьогодні ми звернулися до Європейського суду з позовом про оскарження регламенту REPowerEU, що забороняє імпорт російських енергоносіїв, та про його скасування 

- написав Сійярто. 

Він зазначив, що позиція Угорщини грунтується на тому, що імпорт енергоносіїв може бути заборонений лише за допомогою санкцій, які вимагають одностайності.

Цей регламент був прийнятий під виглядом заходу торговельної політики. По-друге, у договорах ЄС чітко зазначено, що кожна держава-член самостійно вирішує, які джерела енергії та постачальники їй обрати. По-третє, принцип енергетичної солідарності вимагає забезпечення енергетичної безпеки для всіх держав-членів. Це рішення явно порушує цей принцип, безумовно, у випадку Угорщини 

- додав Сійярто. 

За його словами, без російської нафти та газу енергетична безпека Угорщини не може бути гарантована, а угорські сім'ї не зможуть зберегти низькі витрати на енергію.

Нагадаємо 

Рада ЄС дала остаточне світло поетапній забороні імпорту російського газу, повна заборона на імпорт СПГ почне діяти з початку 2027 року, а імпорт трубопровідного газу – з осені 2027 року.

Павло Башинський

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Петер Сіярто
Європейський Союз
Угорщина