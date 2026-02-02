Угорщина подала позов через заборону імпорту російського газу

Уряд Угорщини подав позов до Суду ЄС, в якому вимагає скасувати регламент RePower, що передбачає заборону імпорту російських енергоносіїв. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає УНН.

Сьогодні ми звернулися до Європейського суду з позовом про оскарження регламенту REPowerEU, що забороняє імпорт російських енергоносіїв, та про його скасування

Він зазначив, що позиція Угорщини грунтується на тому, що імпорт енергоносіїв може бути заборонений лише за допомогою санкцій, які вимагають одностайності.

Цей регламент був прийнятий під виглядом заходу торговельної політики. По-друге, у договорах ЄС чітко зазначено, що кожна держава-член самостійно вирішує, які джерела енергії та постачальники їй обрати. По-третє, принцип енергетичної солідарності вимагає забезпечення енергетичної безпеки для всіх держав-членів. Це рішення явно порушує цей принцип, безумовно, у випадку Угорщини