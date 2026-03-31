Сийярто отреагировал на слив разговоров с лавровым

Глава МИД Венгрии сделал заявление после слива в медиа аудиозаписи разговоров с главой мид рф сергеем лавровым.

Детали

Сийярто отреагировал на слитые телефонные звонки в X: "Сегодня они сделали новое "важное открытие": они доказали, что я говорю то же самое публично, что и по телефону. Отличная работа!".

Он снова раскритиковал санкции ЕС, заявив, что "Венгрия никогда не согласится накладывать санкции на лиц или компании, которые важны для нашей энергетической безопасности, для достижения мира, или на тех, кто не имеет оснований быть в санкционном списке".

"Однако список прослушиваний не является полным. Я также регулярно консультировался с министрами иностранных дел нескольких стран, не входящих в ЕС, по вопросам, связанным с санкциями", - написал Сийярто.

