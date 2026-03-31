Сійярто відреагував на злив розмов з лавровим

Голова МЗС Угорщини зробив заяву після зливу у медіа аудіозапису розмов з головою мзс рф сергієм лавровим, пише УНН.

Сійярто відреагував на злиті телефонні дзвінки у X: "Сьогодні вони зробили нове "важливе відкриття": вони довели, що я кажу те саме публічно, що й по телефону. Чудова робота!".

Він знову розкритикував санкції ЄС, заявивши, що "Угорщина ніколи не погодиться накладати санкції на осіб чи компанії, які є важливими для нашої енергетичної безпеки, для досягнення миру, або на тих, хто не має підстав бути в санкційному списку".

"Однак список прослуховування не є повним. Я також регулярно консультувався з міністрами закордонних справ кількох країн, що не входять до ЄС, з питань, пов'язаних із санкціями", - написав Сійярто.

