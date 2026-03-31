Сійярто відреагував на злив розмов з лавровим

ukenru
Ексклюзив
30 березня, 17:17
З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
30 березня, 15:29 • 92982 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
Ексклюзив
30 березня, 13:48 • 51033 перегляди
"П’ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Ексклюзив
30 березня, 12:43 • 52895 перегляди
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
30 березня, 10:47 • 53486 перегляди
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
30 березня, 10:19 • 42048 перегляди
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
30 березня, 09:50 • 33910 перегляди
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
30 березня, 09:05 • 13057 перегляди
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
30 березня, 06:43 • 27410 перегляди
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
29 березня, 13:23 • 40595 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.8м/с
58%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Каллас та міністри закордонних справ ЄС прибули до Києва - перші заявиPhotoVideo05:28 • 36423 перегляди
Євробачення запускає азійську версію - що відомоVideo06:33 • 22836 перегляди
Від мексиканського хліба до фінського пудингу - Великодня випічка у різних країнах світуPhoto07:42 • 21787 перегляди
Нетаньягу намагається "всидіти на двох стільцях" між рф та Іраном - Зеленський08:25 • 12921 перегляди
Головнокомандувач ЗСУ назвав головну військову мету України на 2026 рік09:10 • 12219 перегляди
Публікації
Чим відрізняється Coca-Cola від Pepsi - склад, рецептура та "секретні" інгредієнти улюблених напоїв Photo11:05 • 3110 перегляди
Від мексиканського хліба до фінського пудингу - Великодня випічка у різних країнах світуPhoto07:42 • 22353 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент30 березня, 15:29 • 92997 перегляди
В Україні з 1 квітня стартує нерестова заборона - що зміниться для рибалокPhoto30 березня, 14:18 • 49394 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 30 березня, 11:40 • 61690 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Державний кордон України
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Євробачення запускає азійську версію - що відомоVideo06:33 • 23312 перегляди
"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв30 березня, 16:42 • 27147 перегляди
Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні30 березня, 15:06 • 25041 перегляди
Батько загиблого у Колумбайні розкритикував новий ромком з Паттінсоном і Зендаєю - у чому річ30 березня, 13:44 • 25894 перегляди
Ольга Фреймут показала кадри з дня народження своєї 91-річної бабусіVideo30 березня, 12:19 • 41886 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
Соціальна мережа
Золото

Сійярто відреагував на злив розмов з лавровим

Київ • УНН

 • 2286 перегляди

Голова МЗС Угорщини заявив, що його позиція по телефону збігається з публічною. Він підкреслив відмову запроваджувати санкції проти енергетики РФ.

Сійярто відреагував на злив розмов з лавровим

Голова МЗС Угорщини зробив заяву після зливу у медіа аудіозапису розмов з головою мзс рф сергієм лавровим, пише УНН.

Деталі

Сійярто відреагував на злиті телефонні дзвінки у X: "Сьогодні вони зробили нове "важливе відкриття": вони довели, що я кажу те саме публічно, що й по телефону. Чудова робота!".

Він знову розкритикував санкції ЄС, заявивши, що "Угорщина ніколи не погодиться накладати санкції на осіб чи компанії, які є важливими для нашої енергетичної безпеки, для досягнення миру, або на тих, хто не має підстав бути в санкційному списку".

"Однак список прослуховування не є повним. Я також регулярно консультувався з міністрами закордонних справ кількох країн, що не входять до ЄС, з питань, пов'язаних із санкціями", - написав Сійярто.

"Гаряча лінія" між Сійярто і лавровим надала рф стратегічну інформацію щодо критичних питань ЄС - у ЗМІ злили аудіо переговорів31.03.26, 11:00 • 3916 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ
Санкції
Енергетика
Лавров Сергій Вікторович
Петер Сіярто
Європейський Союз
Угорщина