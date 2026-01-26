Венгрия и Словакия подадут в суд на ЕС из-за запрета российского газа - Politico

Венгрия и Словакия подадут в суд на Европейский Союз из-за его плана запретить весь импорт российского газа, как только закон официально вступит в силу, объявили сегодня министры иностранных дел обеих стран. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал в понедельник в X, что страна использует «все законные средства», чтобы отменить запрет, добавив, что он «противоречит нашим национальным интересам и значительно повысит расходы на энергию для венгерских семей».

Законодатели и лидеры ЕС в декабре договорились прекратить все закупки газа у российских экспортеров до конца 2027 года, а аналогичный запрет на нефть, вероятно, будет введен позднее в этом году.

Как отмечает издание, лидеры утвердили закон в понедельник, но Венгрия и Словакия — которые сильно зависят от российских ископаемых ресурсов — проголосовали против меры, утверждая, что это приведет к стремительному росту цен на энергию.

Венгрия заявила, что начнет процедуру против ЕС, как только закон будет формально принят, вероятно, в начале февраля. Сийярто неоднократно угрожал судебным иском против ЕС, но это первый раз, когда он определил конкретные сроки.

Он критиковал ЕС за использование «юридической уловки» для принятия закона, представляя его как торговую меру, а не санкцию, для чего потребовалось бы единогласие.

Словакия также подаст иск против блока, заявил министр иностранных дел Юрай Бланар, не указав конкретной даты.

«Мы не можем принимать решения, которые не учитывают реальные возможности и специфические обстоятельства отдельных стран», - сказал он.

