Венгрия и Словакия подадут в суд на ЕС из-за запрета российского газа - Politico

$43.140.03
50.650.13
ukenru
17:23 • 292 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
16:43 • 3112 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
13:53 • 10413 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45 • 16099 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 18143 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 31932 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 23162 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 44415 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 21899 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 40349 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
5.5м/с
89%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы26 января, 07:59 • 33615 просмотра
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами26 января, 09:18 • 29930 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 35882 просмотра
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК26 января, 10:52 • 25399 просмотра
Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго11:59 • 17586 просмотра
публикации
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
16:43 • 3108 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE11:38 • 31932 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 44414 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 35891 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 40349 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Музыкант
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Киевская область
Соединённые Штаты
Сумская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско17:14 • 240 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ14:43 • 4334 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo14:07 • 5126 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов11:48 • 10852 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 33961 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
ЧатГПТ

Венгрия и Словакия подадут в суд на ЕС из-за запрета российского газа - Politico

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Венгрия и Словакия будут оспаривать в суде запрет ЕС на импорт российского газа. Страны заявляют, что это противоречит их национальным интересам.

Венгрия и Словакия подадут в суд на ЕС из-за запрета российского газа - Politico

Венгрия и Словакия подадут в суд на Европейский Союз из-за его плана запретить весь импорт российского газа, как только закон официально вступит в силу, объявили сегодня министры иностранных дел обеих стран. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал в понедельник в X, что страна использует «все законные средства», чтобы отменить запрет, добавив, что он «противоречит нашим национальным интересам и значительно повысит расходы на энергию для венгерских семей».

Законодатели и лидеры ЕС в декабре договорились прекратить все закупки газа у российских экспортеров до конца 2027 года, а аналогичный запрет на нефть, вероятно, будет введен позднее в этом году.

Как отмечает издание, лидеры утвердили закон в понедельник, но Венгрия и Словакия — которые сильно зависят от российских ископаемых ресурсов — проголосовали против меры, утверждая, что это приведет к стремительному росту цен на энергию.

Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС03.12.25, 05:01 • 34376 просмотров

Венгрия заявила, что начнет процедуру против ЕС, как только закон будет формально принят, вероятно, в начале февраля. Сийярто неоднократно угрожал судебным иском против ЕС, но это первый раз, когда он определил конкретные сроки.

Он критиковал ЕС за использование «юридической уловки» для принятия закона, представляя его как торговую меру, а не санкцию, для чего потребовалось бы единогласие.

Словакия также подаст иск против блока, заявил министр иностранных дел Юрай Бланар, не указав конкретной даты.

«Мы не можем принимать решения, которые не учитывают реальные возможности и специфические обстоятельства отдельных стран», - сказал он.

ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается26.01.26, 11:46 • 21899 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Петер Сийярто
Европейский Союз
Словакия
Венгрия