Угорщина та Словаччина подадуть до суду на ЄС через заборону російського газу - Politico

Угорщина та Словаччина подадуть позов проти Європейського Союзу через його план заборонити всі імпорти російського газу, щойно закон офіційно набуде чинності, оголосили сьогодні міністри закордонних справ обох країн. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто написав у понеділок в X, що країна використає "всі законні засоби", щоб скасувати заборону, додавши, що вона "суперечить нашим національним інтересам і значно підвищить витрати на енергію для угорських сімей".

Законодавці та лідери ЄС у грудні погодилися припинити всі закупівлі газу у російських експортерів до кінця 2027 року, а подібна заборона на нафту, ймовірно, буде введена пізніше цього року.

Як зазначає видання лідери затвердили закон у понеділок, але Угорщина та Словаччина — які сильно залежать від російських викопних ресурсів — проголосували проти заходу, стверджуючи, що це призведе до стрімкого зростання цін на енергію.

Угорщина заявила, що розпочне процедуру проти ЄС, щойно закон буде формально ухвалено, ймовірно на початку лютого. Сійярто неодноразово погрожував судовим позовом проти ЄС, але це перший раз, коли він визначив конкретні терміни.

Він критикував ЄС за використання "юридичного трюку" для ухвалення закону, подаючи його як торговельний захід, а не санкцію, для чого була б потрібна одностайність.

Словаччина також подасть позов проти блоку, заявив міністр закордонних справ Юрай Бланар, не вказавши конкретної дати.

"Ми не можемо приймати рішення, які не враховують реальні можливості та специфічні обставини окремих країн", - сказав він.

