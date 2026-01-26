$43.140.03
Угорщина та Словаччина подадуть до суду на ЄС через заборону російського газу - Politico

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Угорщина та Словаччина оскаржуватимуть у суді заборону ЄС на імпорт російського газу. Країни заявляють, що це суперечить їхнім національним інтересам.

Угорщина та Словаччина подадуть до суду на ЄС через заборону російського газу - Politico

Угорщина та Словаччина подадуть позов проти Європейського Союзу через його план заборонити всі імпорти російського газу, щойно закон офіційно набуде чинності, оголосили сьогодні міністри закордонних справ обох країн. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто написав у понеділок в X, що країна використає "всі законні засоби", щоб скасувати заборону, додавши, що вона "суперечить нашим національним інтересам і значно підвищить витрати на енергію для угорських сімей".

Законодавці та лідери ЄС у грудні погодилися припинити всі закупівлі газу у російських експортерів до кінця 2027 року, а подібна заборона на нафту, ймовірно, буде введена пізніше цього року.

Як зазначає видання лідери затвердили закон у понеділок, але Угорщина та Словаччина — які сильно залежать від російських викопних ресурсів — проголосували проти заходу, стверджуючи, що це призведе до стрімкого зростання цін на енергію.

Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС03.12.25, 05:01 • 34376 переглядiв

Угорщина заявила, що розпочне процедуру проти ЄС, щойно закон буде формально ухвалено, ймовірно на початку лютого. Сійярто неодноразово погрожував судовим позовом проти ЄС, але це перший раз, коли він визначив конкретні терміни.

Він критикував ЄС за використання "юридичного трюку" для ухвалення закону, подаючи його як торговельний захід, а не санкцію, для чого була б потрібна одностайність.

Словаччина також подасть позов проти блоку, заявив міністр закордонних справ Юрай Бланар, не вказавши конкретної дати.

"Ми не можемо приймати рішення, які не враховують реальні можливості та специфічні обставини окремих країн", - сказав він.

ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається26.01.26, 11:46 • 21895 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Петер Сіярто
Європейський Союз
Словаччина
Угорщина