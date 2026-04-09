Венгрия предала ЕС, раскрыв России информацию о переговорах по санкциям - глава МИД Франции

Эксклюзив
13:31 • 4906 просмотра
Есть ли угроза ударов FPV-дронами по тыловым городам Украины – военный эксперт оценил риски
Эксклюзив
11:59 • 12037 просмотра
Нарушение врачебной тайны: врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, раскрыл детали лечения своего умершего пациентаPhoto
11:29 • 13344 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,9%. Больше всего подорожали топливо, одежда, обувь и яйцаPhoto
10:46 • 12972 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины до 1,2%
9 апреля, 09:06 • 15699 просмотра
Рада разрешила подтверждать стаж для пенсии без трудовой книжки
9 апреля, 07:49 • 17063 просмотра
Зеленский готов встретиться с путиным и рассказал об отношениях с Трампом
Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 30804 просмотра
Новые мины "Пряник" в Херсоне – как россия готовится покрывать города Украины взрывчаткой
Эксклюзив
8 апреля, 12:51 • 61977 просмотра
Каре в переломные периоды жизни: помогает ли изменение внешности пережить кризис
8 апреля, 11:55 • 42871 просмотра
Украина ждет посланников Трампа - в МИД заявили об открытости к визиту и продолжению работы над гарантиями безопасности с США
8 апреля, 09:00 • 43921 просмотра
Цены на топливо должны снизиться на фоне подешевения нефти, с запасами стабильно - Премьер
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ослабление санкций США не помогло россии нарастить отгрузку нефти - разведка9 апреля, 07:53 • 3788 просмотра
Куда пойти в Хмельницком – топ-7 мест для прогулок и отдыхаPhoto10:07 • 20148 просмотра
В Украине фиксируют первое снижение цен на дизель – где горючее стало дешевле10:33 • 8276 просмотра
Порошенко задекларировал почти 53 миллиона выплат от пророссийского правительства Орбана и вывел в Венгрию еще около 15 миллионовPhoto11:03 • 14877 просмотра
Как очистить кэш в Viber на телефоне: инструкция для Android и iPhone13:07 • 9272 просмотра
публикации
Как очистить кэш в Viber на телефоне: инструкция для Android и iPhone13:07 • 9294 просмотра
Куда пойти в Хмельницком – топ-7 мест для прогулок и отдыхаPhoto10:07 • 20159 просмотра
Как отключить безопасный режим на телефоне: инструкция для Android и iPhonePhoto8 апреля, 16:36 • 32910 просмотра
ЕС внедряет новую систему пересечения границы — что изменится для украинцев и что нужно знать8 апреля, 14:21 • 43294 просмотра
Клиника Odrex теряет пациентов из-за публичных скандалов: активисты StopOdrex публикуют новые шокирующие отзывы8 апреля, 10:58 • 46533 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Блогеры
Лавров Сергей Викторович
Александр Сырский
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Государственная граница Украины
Китай
Реклама
УНН Lite
Куда пойти в Хмельницком – топ-7 мест для прогулок и отдыхаPhoto10:07 • 20159 просмотра
Зендея и Сидни Суини поразили контрастными платьями на премьере нового сезона "Эйфории"Video8 апреля, 08:35 • 23602 просмотра
Канье Уэсту запретили въезд в Британию и отменили фестиваль Wireless7 апреля, 17:09 • 27741 просмотра
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет7 апреля, 00:55 • 34794 просмотра
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой6 апреля, 17:48 • 37054 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Нефть марки Brent
Фильм

Венгрия предала ЕС, раскрыв России информацию о переговорах по санкциям - глава МИД Франции

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Глава МИД Франции назвал контакты Сийярто с Лавровым по санкциям нарушением солидарности ЕС. Еврокомиссия ограничила доступ Будапешта к секретным данным.

Переговоры Венгрии с российскими чиновниками по санкциям были "предательством солидарности, необходимой между членами Европейского Союза". Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

В конце прошлого месяца главный дипломат Венгрии Петер Сийярто признал, что разговаривал с российскими чиновниками "по вопросам, связанным с санкциями", поскольку ЕС рассматривал новые экономические меры, направленные против Москвы.

Сийярто обещал лаврову документы о вступлении Украины в ЕС - СМИ опубликовали новые "сливы" аудиопереговоров08.04.26, 20:30 • 6462 просмотра

Сийярто признался после того, как в аудиозаписи, опубликованной консорциумом, в состав которого входят VSquare и TheInsider, он проводил дружеские переговоры с высокопоставленными чиновниками, включая министра иностранных дел России Сергея Лаврова и заместителя министра энергетики Павла Сорокина.

На вопрос France Inter, побудили ли утечки Барро скрыть определенную информацию во время встреч европейских министров иностранных дел, французский министр ответил, что они действительно "поставили под сомнение честность наших обсуждений".

"Мы должны оставаться едиными", – добавил Барро.

В прошлом месяце Европейская комиссия назвала утечки вызывающими "очень серьезную обеспокоенность". Хотя официального европейского ответа не было, ЕС ограничил поток конфиденциальных материалов в Венгрию, и в результате лидеры встречаются в меньших группах.

Издание добавляет, что премьер Венгрии Виктор Орбан уже давно является одним из самых пророссийских лидеров Европы. Будапешт и Москва подписали соглашение в декабре о расширении экономических, торговых, энергетических и культурных связей между двумя странами, согласно документам, составленным российским правительством, которые получили POLITICO.

Орбан не видит ничего особенного в своем разговоре о "мышке" и "льве" с путиным08.04.26, 22:32 • 5032 просмотра

Сийярто отверг эти разоблачения как иностранное вмешательство, поскольку до парламентских выборов в Венгрии в воскресенье осталось всего несколько дней. Орбан столкнется с тяжелой борьбой против своего соперника Петера Мадьяра, чья партия "Тиса" значительно лидирует в большинстве опросов.

