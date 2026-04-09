Переговоры Венгрии с российскими чиновниками по санкциям были "предательством солидарности, необходимой между членами Европейского Союза". Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

В конце прошлого месяца главный дипломат Венгрии Петер Сийярто признал, что разговаривал с российскими чиновниками "по вопросам, связанным с санкциями", поскольку ЕС рассматривал новые экономические меры, направленные против Москвы.

Сийярто признался после того, как в аудиозаписи, опубликованной консорциумом, в состав которого входят VSquare и TheInsider, он проводил дружеские переговоры с высокопоставленными чиновниками, включая министра иностранных дел России Сергея Лаврова и заместителя министра энергетики Павла Сорокина.

На вопрос France Inter, побудили ли утечки Барро скрыть определенную информацию во время встреч европейских министров иностранных дел, французский министр ответил, что они действительно "поставили под сомнение честность наших обсуждений".

"Мы должны оставаться едиными", – добавил Барро.

В прошлом месяце Европейская комиссия назвала утечки вызывающими "очень серьезную обеспокоенность". Хотя официального европейского ответа не было, ЕС ограничил поток конфиденциальных материалов в Венгрию, и в результате лидеры встречаются в меньших группах.

Издание добавляет, что премьер Венгрии Виктор Орбан уже давно является одним из самых пророссийских лидеров Европы. Будапешт и Москва подписали соглашение в декабре о расширении экономических, торговых, энергетических и культурных связей между двумя странами, согласно документам, составленным российским правительством, которые получили POLITICO.

Сийярто отверг эти разоблачения как иностранное вмешательство, поскольку до парламентских выборов в Венгрии в воскресенье осталось всего несколько дней. Орбан столкнется с тяжелой борьбой против своего соперника Петера Мадьяра, чья партия "Тиса" значительно лидирует в большинстве опросов.