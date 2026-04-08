$43.490.0950.270.05
ukenru
Орбан не видит ничего особенного в своем разговоре о "мышке" и "льве" с путиным

Киев • УНН

 • 1414 просмотра

Премьер Венгрии назвал дружеское общение с путиным обычной формулой и отрицал прослушивание оппонентов. Он надеется, что спецслужбы ищут источник утечки записи.

Орбан не видит ничего особенного в своем разговоре о "мышке" и "льве" с путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не видит ничего особенного в своем разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, который был "слит" в СМИ, где Орбан заявлял, что готов пойти на значительные шаги, чтобы помочь российскому лидеру, в частности способствовать урегулированию войны в Украине. Об этом Орбан заявил в интервью Index, передает УНН

Это привычная формула в общении с политиками. На человеческом уровне мы не можем быть в таких отношениях, потому что для этого нам пришлось бы вместе пасти свиней, если выразиться просто. Дело в том, что с президентом США, многими европейскими лидерами, президентом России, руководителями нескольких стран Центральной Азии мы находимся в таких отношениях, что называем друг друга друзьями, а с кем-то даже братьями, что интересно, преимущественно с мусульманскими лидерами. Что касается американцев, то между нами царит товарищество. Я бы ничего особенного в этом не видел 

- сказал Орбан. 

Отвечая на вопрос, как бы он реагировал на подобную запись разговора между, например, своим соперником Петером Мадьяром и немецким евродепутатом от "Европейской народной партии" Манфредом Вебером, Орбан заявил, что Венгрия "не прослушивает политических оппонентов", а также выразил надежду, что спецслужбы работают над выяснением того, как стенограмма телефонного разговора с Путиным попала в общественность.

Напомним 

Издание VSquare опубликовало новые аудиозаписи главы МИД Венгрии Петера Сийярто с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в которых Сийярто обещает передать России документ по переговорам о вступлении Украины в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что готов пойти на значительные шаги, чтобы помочь российскому лидеру, в частности способствовать урегулированию войны в Украине, организовав саммит в Будапеште. Он также предложил быть "мышкой", которая помогает "льву".

Павел Башинский

