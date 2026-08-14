Премьер-министр Венгрии поставил под сомнение соглашение с «Росатомом» о строительстве новых реакторов на АЭС «Пакш»

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в четверг поставил под сомнение соглашение, заключённое его предшественником, которое предусматривает расширение мощностей венгерской атомной энергетики российской государственной атомной компанией «Росатом». Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

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Несколько недель экстремальной жары и засухи вызвали рекордное падение уровня воды в Дунае, из-за чего производство на венгерской АЭС «Пакш», которая обычно обеспечивает около трети электроэнергии страны, сократилось до чуть более 10%.

Эти планы были одобрены несмотря на то, что атомные электростанции, которые не работают с замкнутой системой охлаждения и поэтому настолько зависят от окружающей среды, больше не строят в мире - заявил Мадьяр, сообщают местные СМИ.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что российская государственная атомная компания продолжает работать по графику над двумя новыми реакторами на АЭС «Пакш», несмотря на смену правительства в Венгрии в апреле, когда Мадьяр отстранил от власти пророссийски настроенного Виктора Орбана.

По его словам, подготовка бетонного основания для пятого энергоблока завершена более чем на 80%, работы над шестым энергоблоком продолжаются, а компоненты реакторов уже изготавливаются.

«Мы готовы к диалогу», - заявил Лихачёв, добавив, что «Росатом» не получал никаких вопросов от нового венгерского правительства.

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Через несколько часов Мадьяр поставил это заявление под сомнение. По его словам, согласно первоначальному контракту «Пакш II» должна была заработать ещё в 2024 году. Вместо этого Венгрия потратила около 1 триллиона форинтов (2,8 млрд евро) на площадку, которую он описал как место, где есть лишь склады и «две большие бетонные ямы».

«Я не очень вижу, чтобы они соблюдали контракт», — сказал Мадьяр. Его правительство сейчас проводит полный пересмотр проекта, в частности его финансирования и системы охлаждения.

Пересмотр ставит под вопрос одно из ключевых соглашений Орбана с Россией. Орбан заключил соглашение по «Пакш II» в Москве в 2014 году, передав «Росатому» проект расширения станции на два реактора, который предусматривал до 10 млрд евро российского государственного финансирования. Через два года он назвал это соглашение «сделкой века» - подчёркивает издание.

Издание отмечает, что эти связи сохранились даже после полномасштабного вторжения Москвы в Украину. Ещё в марте этого года министр иностранных дел Орбана Петер Сийярто признал, что обсуждал санкции ЕС с высокопоставленными российскими чиновниками после того, как из просочившихся в СМИ телефонных разговоров стало известно о его заявлениях, согласно которым банк, связанный с «Пакшем», удалось не включить в санкционный список.

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