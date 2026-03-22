"Проукраинская пропаганда": в Венгрии ответили на статью о подготовке покушения на Орбана
Киев • УНН
Правительство Венгрии отрицает данные WP об инсценировке покушения на Орбана спецслужбами РФ. Сийярто назвал информацию теорией заговора и обвинил Зеленского в угрозах в адрес премьера.
Информация о подготовке российскими спецслужбами инсценированного покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана является "полностью ложной, проукраинской пропагандой". Об этом говорится в сообщении венгерского правительства, информирует УНН со ссылкой на Telex.
Детали
По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, украинская "пропагандистская пресса и их венгерские партнеры восхищаются терактами смертников", а оппозиционная партия Тиса и ее спонсоры "выдумали сумасшедшие теории заговора, которые выходят за пределы воображения".
Это факт, что Президент Украины Владимир Зеленский публично угрожал убить премьер-министра Венгрии во время предвыборной кампании
Контекст
Накануне издание The Washington Post опубликовало материал, в котором отметило, что Служба внешней разведки России рассматривала возможность инсценировать покушение на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы повлиять на результаты парламентских выборов в стране.
Также, по данным СМИ, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.
Сам Сийярто совершил уже 16 официальных визитов в Москву с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. Последняя такая поездка состоялась 4 марта этого года, во время которой венгерский министр встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
