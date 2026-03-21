Сикорский раскритиковал Навроцкого за планы поддержать Орбана
Киев • УНН
Глава МИД Польши осудил визит Навроцкого в Венгрию для поддержки премьера, который блокирует санкции против РФ. Орбан также задерживает выплаты за оружие Украине.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал президента Кароля Навроцкого из-за его намерения посетить Будапешт и поддержать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана накануне парламентских выборов. Об этом он сообщил в соцсети X, пишет УНН.
Сикорский напомнил, что венгерский премьер блокирует принятие 20-го пакета санкций против России и задерживает возврат средств за военную помощь Украине.
Президент Навроцкий в понедельник будет находиться в Будапеште, чтобы поддержать Виктора Орбана в предвыборной кампании. Того самого, который блокирует санкции против России
Он также заявил, что Орбан в своей кампании использует риторику о якобы угрозе со стороны Украины, и добавил, что в Будапеште в это время будут находиться пророссийские политики, в частности Маттео Сальвини и Марин Ле Пен.
Сикорский призвал президента Польши обратить внимание на последствия политики Орбана, которая, по его словам, привела к экономическому ослаблению Венгрии.
По данным журналиста Сабольча Паньи, визит Навроцкого запланирован на 23 марта и имеет целью поддержку Орбана, а также возобновление контактов между лидерами.
