Сикорский раскритиковал Навроцкого за планы поддержать Орбана

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал президента Кароля Навроцкого из-за его намерения посетить Будапешт и поддержать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана накануне парламентских выборов. Об этом он сообщил в соцсети X, пишет УНН.

Сикорский напомнил, что венгерский премьер блокирует принятие 20-го пакета санкций против России и задерживает возврат средств за военную помощь Украине.

Президент Навроцкий в понедельник будет находиться в Будапеште, чтобы поддержать Виктора Орбана в предвыборной кампании. Того самого, который блокирует санкции против России - отметил глава польского МИД.

Он также заявил, что Орбан в своей кампании использует риторику о якобы угрозе со стороны Украины, и добавил, что в Будапеште в это время будут находиться пророссийские политики, в частности Маттео Сальвини и Марин Ле Пен.

Сикорский призвал президента Польши обратить внимание на последствия политики Орбана, которая, по его словам, привела к экономическому ослаблению Венгрии.

По данным журналиста Сабольча Паньи, визит Навроцкого запланирован на 23 марта и имеет целью поддержку Орбана, а также возобновление контактов между лидерами.

