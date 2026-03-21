Сікорський розкритикував Навроцького за плани підтримати Орбана
Київ • УНН
Глава МЗС Польщі засудив візит Навроцького до Угорщини для підтримки прем'єра, який блокує санкції проти РФ. Орбан також затримує виплати за зброю Україні.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував президента Кароля Навроцького через його намір відвідати Будапешт і підтримати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана напередодні парламентських виборів. Про це він повідомив у соцмережі X, пише УНН.
Деталі
Сікорський нагадав, що угорський прем’єр блокує ухвалення 20-го пакета санкцій проти росії та затримує повернення коштів за військову допомогу Україні.
Президент Навроцький у понеділок перебуватиме в Будапешті, щоб підтримати Віктора Орбана у передвиборчій кампанії. Того самого, який блокує санкції проти росії
Він також заявив, що Орбан у своїй кампанії використовує риторику про нібито загрозу з боку України, і додав, що в Будапешті в цей час перебуватимуть проросійські політики, зокрема Маттео Сальвіні та Марін Ле Пен.
Сікорський закликав президента Польщі звернути увагу на наслідки політики Орбана, яка, за його словами, призвела до економічного ослаблення Угорщини.
Доповнення
За даними журналіста Сабольча Паньї, візит Навроцького запланований на 23 березня і має на меті підтримку Орбана, а також відновлення контактів між лідерами.
