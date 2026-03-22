"Проукраїнська пропаганда": в Угорщині відповіли на статтю про підготовку замаху на Орбана
Київ • УНН
Уряд Угорщини заперечує дані WP про інсценування замаху на Орбана спецслужбами рф. Сіярто назвав інформацію теорією змови та звинуватив Зеленського у погрозах на адресу прем'єра.
Інформація про підготовку російськими спецслужбами інсценованого замаху на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана є "повністю неправдивою, проукраїнською пропагандою". Про це йдеться у повідомленні угорського уряду, інформує УНН із посиланням на Telex.
Деталі
За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, українська "пропагандистська преса та їхні угорські партнери захоплюються терактами смертників", а опозиційна партія Тиса та її спонсори "вигадали божевільні теорії змови, які виходять за межі уяви".
Це факт, що Президент України Володимир Зеленський публічно погрожував убити прем'єр-міністра Угорщини під час передвиборчої кампанії
Контекст
Напередодні видання The Washington Post оприлюднило матеріал, у якому зазначило, що Служба зовнішньої розвідки росії розглядала можливість інсценувати замах на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, щоб вплинути на результати парламентських виборів у країні.
Також, за даними ЗМІ, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто регулярно телефонував своєму російському колезі сергію лаврову під час перерв на засіданнях ЄС.
Сам Сіярто здійснив уже 16 офіційних візитів до Москви з моменту початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Остання така поїздка відбулася 4 березня цього року, під час якої угорський міністр зустрівся з російським диктатором володимиром путіним.
