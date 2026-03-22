"Проукраїнська пропаганда": в Угорщині відповіли на статтю про підготовку замаху на Орбана

$43.9650.50
ukenru
02:48 • 9148 перегляди
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Популярнi новини
Держсекретар США висловив співчуття з приводу смерті патріарха ФіларетаVideo21 березня, 19:59 • 10523 перегляди
Сікорський розкритикував Навроцького за плани підтримати Орбана21 березня, 20:50 • 10422 перегляди
Трамп готує мирний план для Ірану та висуває шість жорстких вимог - Axios21 березня, 21:20 • 9742 перегляди
Бізнес має наростити власну генерацію електрики до наступної зими - Свириденко21 березня, 21:41 • 8410 перегляди
Стів Віткофф розкрив деталі переговорів України та США у Флориді21 березня, 22:32 • 10760 перегляди
Публікації
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 27762 перегляди
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність21 березня, 07:06 • 27896 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 93453 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 55317 перегляди
Коли розквітнуть сакури в Ужгороді та що ще варто подивитися у місті Photo20 березня, 12:40 • 53208 перегляди
"Проукраїнська пропаганда": в Угорщині відповіли на статтю про підготовку замаху на Орбана

Київ • УНН

 • 2414 перегляди

Уряд Угорщини заперечує дані WP про інсценування замаху на Орбана спецслужбами рф. Сіярто назвав інформацію теорією змови та звинуватив Зеленського у погрозах на адресу прем'єра.

"Проукраїнська пропаганда": в Угорщині відповіли на статтю про підготовку замаху на Орбана

Інформація про підготовку російськими спецслужбами інсценованого замаху на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана є "повністю неправдивою, проукраїнською пропагандою". Про це йдеться у повідомленні угорського уряду, інформує УНН із посиланням на Telex.

Деталі

За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, українська "пропагандистська преса та їхні угорські партнери захоплюються терактами смертників", а опозиційна партія Тиса та її спонсори "вигадали божевільні теорії змови, які виходять за межі уяви".

Це факт, що Президент України Володимир Зеленський публічно погрожував убити прем'єр-міністра Угорщини під час передвиборчої кампанії

- наводить видання відповідь угорського Урядового інформаційного центру на запит.

Контекст

Напередодні видання The Washington Post оприлюднило матеріал, у якому зазначило, що Служба зовнішньої розвідки росії розглядала можливість інсценувати замах на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, щоб вплинути на результати парламентських виборів у країні.

Також, за даними ЗМІ, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто регулярно телефонував своєму російському колезі сергію лаврову під час перерв на засіданнях ЄС.

Сам Сіярто здійснив уже 16 офіційних візитів до Москви з моменту початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Остання така поїздка відбулася 4 березня цього року, під час якої угорський міністр зустрівся з російським диктатором володимиром путіним.

Сікорський розкритикував Навроцького за плани підтримати Орбана21.03.26, 22:50 • 10437 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

