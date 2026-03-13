Венгрия обвинила Украину в шантаже из-за позиции по российской нефти

Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 20115 просмотра
Эксклюзив
13 марта, 12:53 • 39231 просмотра
Эксклюзив
13 марта, 10:42 • 26424 просмотра
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 44111 просмотра
12 марта, 15:30 • 68957 просмотра
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 95362 просмотра
12 марта, 14:55 • 45680 просмотра
12 марта, 14:27 • 28929 просмотра
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 21770 просмотра
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 24274 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2.1м/с
59%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина получила новую партию ракет PAC-3 для Patriot - Минобороны13 марта, 12:19 • 24901 просмотра
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto13 марта, 12:24 • 23484 просмотра
Индекс недвижимости Дубая обвалился на 30% на фоне войны - что происходит с рынком15:41 • 16741 просмотра
Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращатьсяPhoto16:17 • 13909 просмотра
В "Слуге народа" заявили, что около 40 народных депутатов хотят досрочно сложить мандаты16:39 • 6928 просмотра
публикации
Топ-5 комедий на вечер, которые заставят смеяться без остановкиVideo20:08 • 1668 просмотра
Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращатьсяPhoto16:17 • 14044 просмотра
Индекс недвижимости Дубая обвалился на 30% на фоне войны - что происходит с рынком15:41 • 16880 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 20115 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
13 марта, 12:53 • 39231 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Петер Сийярто
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз19:15 • 2102 просмотра
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto13 марта, 12:24 • 23600 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto13 марта, 09:57 • 48238 просмотра
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 30926 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 30339 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Фильм
Социальная сеть
Шахед-136

Венгрия обвинила Украину в шантаже из-за позиции по российской нефти

Киев • УНН

 • 1112 просмотра

Глава МИД Венгрии заявил о давлении со стороны Украины и Балтии по энергоносителям. Будапешт отказывается покупать более дорогую нефть ради суверенитета.

Венгрия обвинила Украину в шантаже из-за позиции по российской нефти

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что Венгрия якобы подвергается шантажу со стороны Президента Украины Владимира Зеленского, отстаивая право покупать российскую нефть. Об этом Сийярто написал в Х, передает УНН

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сегодня заявил, что ему было бы стыдно жить в стране, которая покупает дешевую российскую нефть, утверждая, что это означает отказ от автономии. Страны Балтии уже давно действуют по указаниям Зеленского, но Венгрия не поддастся шантажу со стороны президента Украины 

- написал Сийярто. 

Он заявил, что никто не может указывать Венгрии, у кого она должна покупать нефть, а у кого - нет. 

Никто не может заставить нас покупать нефть по более высокой цене, чем раньше. Семьи во многих европейских странах платят за коммунальные услуги втрое или вчетверо больше, чем венгерские домохозяйства. Мы будем защищать более низкие расходы на энергоносители и отстаивать наш суверенитет 

- добавил Сийярто. 

Напомним 

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выступил с резким заявлением после очередного массированного ракетного удара россии по украинской критической инфраструктуре. Дипломат подчеркнул, что преднамеренные атаки на гражданские объекты, в частности те, что связаны с атомными электростанциями, являются военными преступлениями и требуют реальной уголовной ответственности для заказчиков и исполнителей.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Энергоатом
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Петер Сийярто
Литва
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина