Венгрия обвинила Украину в шантаже из-за позиции по российской нефти

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что Венгрия якобы подвергается шантажу со стороны Президента Украины Владимира Зеленского, отстаивая право покупать российскую нефть. Об этом Сийярто написал в Х, передает УНН.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сегодня заявил, что ему было бы стыдно жить в стране, которая покупает дешевую российскую нефть, утверждая, что это означает отказ от автономии. Страны Балтии уже давно действуют по указаниям Зеленского, но Венгрия не поддастся шантажу со стороны президента Украины - написал Сийярто.

Он заявил, что никто не может указывать Венгрии, у кого она должна покупать нефть, а у кого - нет.

Никто не может заставить нас покупать нефть по более высокой цене, чем раньше. Семьи во многих европейских странах платят за коммунальные услуги втрое или вчетверо больше, чем венгерские домохозяйства. Мы будем защищать более низкие расходы на энергоносители и отстаивать наш суверенитет - добавил Сийярто.

Напомним

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выступил с резким заявлением после очередного массированного ракетного удара россии по украинской критической инфраструктуре. Дипломат подчеркнул, что преднамеренные атаки на гражданские объекты, в частности те, что связаны с атомными электростанциями, являются военными преступлениями и требуют реальной уголовной ответственности для заказчиков и исполнителей.