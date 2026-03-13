Угорщина звинуватила Україну у шантажі через позицію щодо російської нафти

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто стверджує, що Угорщина нібито зазнає шантажу з боку Президента України Володимира Зеленського, відстоюючи право купувати російську нафту. Про це Сійярто написав в Х, передає УНН.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс сьогодні заявив, що йому було б соромно жити в країні, яка купує дешеву російську нафту, стверджуючи, що це означає відмову від автономії. Країни Балтії вже давно діють за вказівками Зеленського, але Угорщина не піддасться шантажу з боку президента України - написав Сійярто.

Він заявив, що ніхто не може вказувати Угорщині, у кого вона має купувати нафту, а у кого - ні.

Ніхто не може змусити нас купувати нафту за вищою ціною, ніж раніше. Сім’ї у багатьох європейських країнах платять за комунальні послуги втричі або вчетверо більше, ніж угорські домогосподарства. Ми захищатимемо нижчі витрати на енергоносії та відстоюватимемо наш суверенітет - додав Сійярто.

