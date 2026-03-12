Сийярто обвинил Украину в атаке на инфраструктуру "Турецкого потока"

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы атаковала инфраструктуру газопровода "Турецкий поток" в России, который обеспечивает поставки газа в Венгрию. Об этом он написал в соцсети X, передает УНН.

Украина атаковала инфраструктуру "Турецкого потока" в России, которая гарантирует поставки газа в Венгрию - заявил Сийярто.

По его словам, без этого газопровода обеспечить стабильные поставки газа в страну было бы невозможно.

Без "Турецкого потока" Венгрия просто не может быть надежно обеспечена газом с географической и физической точки зрения - написал глава венгерского МИД.

Сийярто также заявил, что блокирование Украиной транспортировки нефти через нефтепровод "Дружба", а также атака на "Турецкий поток" якобы являются угрозой для суверенитета Венгрии.

Украинская блокада нефти через трубопровод "Дружба" и этот удар по "Турецкому потоку" – серьезные атаки на наш суверенитет - добавил он.

Дополнение

Как сообщали росСМИ, российский энергетический гигант "Газпром" 11 марта заявил о воздушной атаке на свои объекты, которые обеспечивали газопровод "Турецкий поток". В частности, компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае.

Венгрия возвращает украинские инкассаторские автомобили, но без наличности и золота - СМИ