Сийярто обвинил Украину в атаке на инфраструктуру "Турецкого потока"
Киев • УНН
Глава МИД Венгрии заявил об атаке Украины на инфраструктуру газопровода в РФ. Сийярто назвал это и блокаду нефти угрозой для суверенитета страны.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы атаковала инфраструктуру газопровода "Турецкий поток" в России, который обеспечивает поставки газа в Венгрию. Об этом он написал в соцсети X, передает УНН.
Украина атаковала инфраструктуру "Турецкого потока" в России, которая гарантирует поставки газа в Венгрию
По его словам, без этого газопровода обеспечить стабильные поставки газа в страну было бы невозможно.
Без "Турецкого потока" Венгрия просто не может быть надежно обеспечена газом с географической и физической точки зрения
Сийярто также заявил, что блокирование Украиной транспортировки нефти через нефтепровод "Дружба", а также атака на "Турецкий поток" якобы являются угрозой для суверенитета Венгрии.
Украинская блокада нефти через трубопровод "Дружба" и этот удар по "Турецкому потоку" – серьезные атаки на наш суверенитет
Дополнение
Как сообщали росСМИ, российский энергетический гигант "Газпром" 11 марта заявил о воздушной атаке на свои объекты, которые обеспечивали газопровод "Турецкий поток". В частности, компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае.
Венгрия возвращает украинские инкассаторские автомобили, но без наличности и золота - СМИ12.03.26, 12:57 • 2082 просмотра