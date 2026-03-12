Сійярто звинуватив Україну в атаці на інфраструктуру "Турецького потоку"

Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна нібито атакувала інфраструктуру газопроводу "Турецький потік" у росії, який забезпечує постачання газу до Угорщини. Про це він написав у соцмережі X, передає УНН.

Україна атакувала інфраструктуру "Турецького потоку" в росії, яка гарантує постачання газу до Угорщини - заявив Сійярто.

За його словами, без цього газопроводу забезпечити стабільні поставки газу до країни було б неможливо.

Без "Турецького потоку" Угорщина просто не може бути надійно забезпечена газом з географічної та фізичної точки зору - написав глава угорського МЗС.

Сійярто також заявив, що блокування Україною транспортування нафти через нафтопровід "Дружба", а також атака на "Турецький потік" нібито є загрозою для суверенітету Угорщини.

Українська блокада нафти через трубопровід "Дружба" та цей удар по "Турецькому потоку" – серйозні атаки на наш суверенітет - додав він.

Доповнення

Як повідомляли росЗмі російський, енергетичний гігант "Газпром" 11 березня заявив про повітряну атаку на свої обʼєкти, які забезпечували газопровід "Турецький потік". Зокрема компресорну станцію "Русская" в Краснодарському краї.

