Сійярто звинуватив Україну в атаці на інфраструктуру "Турецького потоку"
Київ • УНН
Глава МЗС Угорщини заявив про атаку України на інфраструктуру газопроводу в рф. Сійярто назвав це та блокаду нафти загрозою для суверенітету країни.
Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна нібито атакувала інфраструктуру газопроводу "Турецький потік" у росії, який забезпечує постачання газу до Угорщини. Про це він написав у соцмережі X, передає УНН.
Україна атакувала інфраструктуру "Турецького потоку" в росії, яка гарантує постачання газу до Угорщини
За його словами, без цього газопроводу забезпечити стабільні поставки газу до країни було б неможливо.
Без "Турецького потоку" Угорщина просто не може бути надійно забезпечена газом з географічної та фізичної точки зору
Сійярто також заявив, що блокування Україною транспортування нафти через нафтопровід "Дружба", а також атака на "Турецький потік" нібито є загрозою для суверенітету Угорщини.
Українська блокада нафти через трубопровід "Дружба" та цей удар по "Турецькому потоку" – серйозні атаки на наш суверенітет
Доповнення
Як повідомляли росЗмі російський, енергетичний гігант "Газпром" 11 березня заявив про повітряну атаку на свої обʼєкти, які забезпечували газопровід "Турецький потік". Зокрема компресорну станцію "Русская" в Краснодарському краї.
