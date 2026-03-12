Сійярто звинуватив Україну в атаці на інфраструктуру "Турецького потоку"

$43.980.1150.930.10
ukenru
Ексклюзив
11:13 • 5166 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
09:02 • 14436 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
07:14 • 24838 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 35790 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 52661 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 51843 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 41677 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 44819 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 37624 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 39986 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3м/с
39%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російський уряд планує скоротити бюджетні видатки на 10% через падіння доходів від експорту енергоносіїв12 березня, 03:45 • 12649 перегляди
У Техасі стратили чоловіка за жорстоке вбивство дівчини та дитини у 2013 році12 березня, 04:05 • 13775 перегляди
КВІР спільно з "Хезболлою" розпочав сорокову хвилю масованих атак на Ізраїль та американські бази12 березня, 04:29 • 14644 перегляди
Шість суден атаковано в Перській та Ормузькій протоці, загинув моряк12 березня, 05:41 • 31376 перегляди
Харків і область зазнали нічної атаки рф дронами, ворог повторно вдарив по рятувальникахPhoto07:59 • 17210 перегляди
Публікації
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto11:29 • 7382 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити09:55 • 12694 перегляди
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto11 березня, 16:24 • 42033 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт11 березня, 13:32 • 46567 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше11 березня, 13:14 • 50115 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Оксен Лісовий
Ніколь Кідман
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ірак
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12:00 • 3018 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 35258 перегляди
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo11 березня, 17:32 • 24405 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом11 березня, 15:51 • 23857 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04 • 25854 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Серіали

Сійярто звинуватив Україну в атаці на інфраструктуру "Турецького потоку"

Київ • УНН

 • 1472 перегляди

Глава МЗС Угорщини заявив про атаку України на інфраструктуру газопроводу в рф. Сійярто назвав це та блокаду нафти загрозою для суверенітету країни.

Сійярто звинуватив Україну в атаці на інфраструктуру "Турецького потоку"

Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна нібито атакувала інфраструктуру газопроводу "Турецький потік" у росії, який забезпечує постачання газу до Угорщини. Про це він написав у соцмережі X, передає УНН.

Україна атакувала інфраструктуру "Турецького потоку" в росії, яка гарантує постачання газу до Угорщини

- заявив Сійярто.

За його словами, без цього газопроводу забезпечити стабільні поставки газу до країни було б неможливо.

Без "Турецького потоку" Угорщина просто не може бути надійно забезпечена газом з географічної та фізичної точки зору

- написав глава угорського МЗС.

Сійярто також заявив, що блокування Україною транспортування нафти через нафтопровід "Дружба", а також атака на "Турецький потік" нібито є загрозою для суверенітету Угорщини.

Українська блокада нафти через трубопровід "Дружба" та цей удар по "Турецькому потоку" – серйозні атаки на наш суверенітет

- додав він.

Доповнення

Як повідомляли росЗмі російський, енергетичний гігант "Газпром" 11 березня заявив про повітряну атаку на свої обʼєкти, які забезпечували газопровід "Турецький потік". Зокрема компресорну станцію "Русская" в Краснодарському краї.

Угорщина повертає українські інкасаторські авто, але без готівки і золота - ЗМІ12.03.26, 12:57 • 1974 перегляди

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
Петер Сіярто
Угорщина
Україна