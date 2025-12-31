Присвоил более 60 га земли на сумму 2,3 млн гривен: жителю Днепропетровщины объявлено подозрение

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении жителю Днепропетровской области, который путем мошенничества завладел земельными участками на территории Днепровского района. Это преступление предусмотрено ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, сообщает УНН со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.

Детали

Как установило следствие, еще в ноябре 2023 года мужчина, используя поддельные свидетельства о праве на наследство, переоформил три фермерских земельных участка общей площадью более 60 га на подконтрольных знакомых.

Далее он планировал перепродать указанные земельные участки. Их предварительная оценочная стоимость составляет около 2,3 млн гривен.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения. Продолжается досудебное расследование, устанавливаются другие лица, причастные к преступной схеме.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним

Недавно правоохранители разоблачили масштабную сеть мошеннических колл-центров, действовавших под прикрытием международных финансовых компаний. В частности, в Киеве и Одессе прекращена работа 27 незаконных офисов, жертвами которых стали граждане Украины и других стран.