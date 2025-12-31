$42.390.17
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском крае
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничники
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
Присвоил более 60 га земли на сумму 2,3 млн гривен: жителю Днепропетровщины объявлено подозрение

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Мужчина переоформил три фермерских земельных участка общей площадью более 60 га на подконтрольных знакомых, используя поддельные свидетельства о праве на наследство.

Присвоил более 60 га земли на сумму 2,3 млн гривен: жителю Днепропетровщины объявлено подозрение
Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении жителю Днепропетровской области, который путем мошенничества завладел земельными участками на территории Днепровского района. Это преступление предусмотрено ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, сообщает УНН со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.

Детали

Как установило следствие, еще в ноябре 2023 года мужчина, используя поддельные свидетельства о праве на наследство, переоформил три фермерских земельных участка общей площадью более 60 га на подконтрольных знакомых.

Далее он планировал перепродать указанные земельные участки. Их предварительная оценочная стоимость составляет около 2,3 млн гривен.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения. Продолжается досудебное расследование, устанавливаются другие лица, причастные к преступной схеме.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним

Недавно правоохранители разоблачили масштабную сеть мошеннических колл-центров, действовавших под прикрытием международных финансовых компаний. В частности, в Киеве и Одессе прекращена работа 27 незаконных офисов, жертвами которых стали граждане Украины и других стран.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Недвижимость
Днепропетровская область
Украина
Одесса
Киев