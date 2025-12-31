Привласнив понад 60 га землі на суму у 2,3 млн гривень: жителю Дніпропетровщини оголошено підозру

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру жителю Дніпропетровщини, який шляхом шахрайства заволодів земельними ділянками на території Дніпровського району. Цей злочин передбачений ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, повідомляє УНН з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Деталі

Як встановило слідство, ще у листопаді 2023 року чоловік, використовуючи підроблені свідоцтва про право на спадщину, переоформив три фермерські земельні ділянки загальною площею понад 60 га на підконтрольних знайомих.

Далі він планував перепродати зазначені земельні ділянки. Їх попередня оціночна вартість становить близько 2,3 млн гривень.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід. Триває досудове розслідування, встановлюються інші особи, причетні до злочинної схеми.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

