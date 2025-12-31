$42.390.17
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 1358 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 2182 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 3156 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
07:11 • 7932 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 12383 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 24889 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 58114 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 40587 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 34288 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
Привласнив понад 60 га землі на суму у 2,3 млн гривень: жителю Дніпропетровщини оголошено підозру

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Чоловік переоформив три фермерські земельні ділянки загальною площею понад 60 га на підконтрольних знайомих, використовуючи підроблені свідоцтва про право на спадщину.

Привласнив понад 60 га землі на суму у 2,3 млн гривень: жителю Дніпропетровщини оголошено підозру
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру жителю Дніпропетровщини, який шляхом шахрайства заволодів земельними ділянками на території Дніпровського району. Цей злочин передбачений ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, повідомляє УНН з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Деталі

Як встановило слідство, ще у листопаді 2023 року чоловік, використовуючи підроблені свідоцтва про право на спадщину, переоформив три фермерські земельні ділянки загальною площею понад 60 га на підконтрольних знайомих.

Далі він планував перепродати зазначені земельні ділянки. Їх попередня оціночна вартість становить близько 2,3 млн гривень.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід. Триває досудове розслідування, встановлюються інші особи, причетні до злочинної схеми.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Нещодавно правоохоронці викрили масштабну мережу шахрайських кол-центрів, що діяли під прикриттям міжнародних фінансових компаній. Зокрема, у Києві та Одесі припинено роботу 27 незаконних офісів, жертвами яких стали громадяни України та інших країн.

Євген Устименко

