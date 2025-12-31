$42.390.17
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Сергій Лисак
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Одеса
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Працювали під виглядом міжнародних фінансових компаній: ліквідовано 27 шахрайських кол-центрів у Києві та Одесі

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Правоохоронці викрили масштабну мережу шахрайських кол-центрів у Києві та Одесі, які діяли під виглядом міжнародних фінансових компаній. Припинено роботу 27 офісів, жертвами яких стали громадяни України, Європи та Азії.

Працювали під виглядом міжнародних фінансових компаній: ліквідовано 27 шахрайських кол-центрів у Києві та Одесі

Правоохоронці викрили масштабну мережу шахрайських кол-центрів, що діяли під прикриттям міжнародних фінансових компаній. У Києві та Одесі припинено роботу 27 незаконних офісів, жертвами яких стали громадяни України та інших країн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Офіс Генерального прокурора провів чергову масштабну спецоперацію з викриття шахрайських кол-центрів. За результатами обшуків у Києві та Одесі припинено діяльність 27 незаконних кол-центрів, які працювали під виглядом міжнародних фінансових компаній

- йдеться у повідомленні.

Вони телефонували громадянам та обіцяли "гарантований і швидкий заробіток" від інвестицій. Насправді кошти потерпілих одразу переводилися на підконтрольні рахунки організаторів.

Серед потерпілих — громадяни України, країн Європи та Азії.

Під час обшуків вилучено:

• понад 5 000 одиниць комп’ютерної техніки

• майже 1 000 мобільних телефонів

• серверне обладнання для роботи "служб підтримки" та платіжних шлюзів

• чорнові записи з даними потерпілих і алгоритмами обману

• інші документи та речові докази

Наразі встановлюються організатори мережі, а також особи, причетні до її фінансування та технічного забезпечення.

У Дніпрі припинено діяльність шахрайського кол-центру на 100 робочих місць30.12.25, 12:49 • 2624 перегляди

Ольга Розгон

