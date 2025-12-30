У Дніпрі припинено діяльність шахрайського кол-центру на 100 робочих місць

$42.220.15
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 12415 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 18843 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 20726 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 28254 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 29507 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 22664 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 23664 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 23115 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 21167 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Латвія повністю огородилася від росії парканом довжиною 280 кілометрів30 грудня, 01:32 • 9948 перегляди
Зеленський: Я не довіряю путіну, він не хоче успіху України30 грудня, 01:50 • 21526 перегляди
Україна отримала автомобілі екстреної допомоги в межах гуманітарної підтримки з Казахстану - МОЗPhoto30 грудня, 02:26 • 14794 перегляди
рф запустила дезінформаційну кампанію щодо переходу Болгарії на євро30 грудня, 02:49 • 7048 перегляди
США ліквідували наркотерористів у Тихому океані: деталі удару по судну30 грудня, 04:04 • 9018 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 2054 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto09:46 • 5896 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 41153 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 41795 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 163541 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 22081 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 35180 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 43677 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 54194 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 163542 перегляди
У Дніпрі припинено діяльність шахрайського кол-центру на 100 робочих місць

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Зловмисники отримували віддалений доступ до онлайн-банкінгу, заволодівали коштами та перераховували їх на підконтрольні рахунки.

У Дніпрі припинено діяльність шахрайського кол-центру на 100 робочих місць
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У Дніпрі у межах кримінального провадження викрили та припинили діяльність шахрайського кол-центру. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

Слідством встановлено, що учасники злочинної схеми телефонували громадянам, представляючись співробітниками служби безпеки банків. Під приводом нібито спроб несанкціонованого доступу до банківських карток вони переконували потерпілих терміново встановити мобільний додаток за надісланим посиланням начебто для "захисту персональних даних". Після цього зловмисники отримували віддалений доступ до онлайн-банкінгу потерпілих, заволодівали їхніми коштами та перераховували їх на підконтрольні рахунки. У подальшому незаконно отримані кошти обготівковувалися через підставних осіб

- йдеться у повідомленні прокуратури.

У ході проведення обшуків вилучено понад 200 одиниць комп’ютерної та мобільної техніки, що забезпечувала роботу близько 100 осіб, мобільні телефони, чорнові записи, а також так звані "скрипти" – заготовлені тексти для спілкування з потенційними потерпілими.

Досудове розслідування триває у кримінальному провадженні за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України).Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі, а також ідентифікуються потерпілі. Оперативний супровід здійснюють співробітники Східного регіонального управління ДПС України за силової підтримки прикордонного загону оперативного реагування "Дозор"

- йдеться у дописі.

Прокуратура вкотре наголошує: жоден банк не телефонує клієнтам із вимогою встановлювати сторонні мобільні додатки, переходити за посиланнями або повідомляти персональні дані. У разі отримання таких дзвінків закликаємо одразу припинити розмову та звернутися безпосередньо до банку.

Нагадаємо

Правоохоронці України і Казахстану ліквідували call-центр в Одесі, який ошукував казахстанців. Розмір завданої шкоди становить понад 92 тис доларів США. Також правоохоронці встановили, що від рук фінансових шахраїв постраждали понад 1500 іноземців.

Алла Кіосак

