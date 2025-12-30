У Дніпрі припинено діяльність шахрайського кол-центру на 100 робочих місць

У Дніпрі у межах кримінального провадження викрили та припинили діяльність шахрайського кол-центру. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає УНН.

Слідством встановлено, що учасники злочинної схеми телефонували громадянам, представляючись співробітниками служби безпеки банків. Під приводом нібито спроб несанкціонованого доступу до банківських карток вони переконували потерпілих терміново встановити мобільний додаток за надісланим посиланням начебто для "захисту персональних даних". Після цього зловмисники отримували віддалений доступ до онлайн-банкінгу потерпілих, заволодівали їхніми коштами та перераховували їх на підконтрольні рахунки. У подальшому незаконно отримані кошти обготівковувалися через підставних осіб

У ході проведення обшуків вилучено понад 200 одиниць комп’ютерної та мобільної техніки, що забезпечувала роботу близько 100 осіб, мобільні телефони, чорнові записи, а також так звані "скрипти" – заготовлені тексти для спілкування з потенційними потерпілими.

Досудове розслідування триває у кримінальному провадженні за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України).Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі, а також ідентифікуються потерпілі. Оперативний супровід здійснюють співробітники Східного регіонального управління ДПС України за силової підтримки прикордонного загону оперативного реагування "Дозор"