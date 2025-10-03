Ошукали людей на понад 92 тисяч доларів: правоохоронці України і Казахстану ліквідували шахрайський call-центр в Одесі

Правоохоронці України і Казахстану ліквідували інвестиційний call-центр в Одесі, який ошукував казахстанців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Слідство встановило, що уродженець Дніпропетровської області організував зі спільниками call-центр в багатоповерхівці на вул. Генуезькій. Він навчав співробітників на спеціальних тренінгах, мотивував знаходити клієнтів з інвестиціями від 5000 доларів США.

Далі вони дзвонили та представлялись працівниками інвестплатформи "Skylex LTD". Телефоном повідомляли людям про швидкий, прозорий та вагомий заробіток. Отримавши згоду від клієнта, злочинці надсилали посилання для реєстрації на веб-ресурсі через месенджер Telegram.

До сайту був підв’язаний криптогаманець, куди потерпілим пропонували переказати кошти. Після надходження грошей в особистому кабінеті у людини нібито з’являлася сума, що була еквівалентна надісланій на криптогаманець.

Коли мета по вкладенню була досягнута, зловмисники припиняли будь-які контакти з ошуканими клієнтами. Слідство встановило, що постраждалими є п’ятеро громадян Республіки Казахстан та двоє громадян України.

Розмір завданої шкоди становить понад 92 тис доларів США. Також правоохоронці встановили, що від рук фінансових шахраїв постраждали понад 1500 іноземців.

Злочинців викрили і затримали співробітники Одеської обласної прокуратури, Головного управління Національної поліції України в Одеській області ( у тому числі кіберполіції), а також Департаменту кіберполіції МВС Республіки Казахстан.

Затриманим повідомили про підозру організатору, двом співорганізаторам та ще шести причетним за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

