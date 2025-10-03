Ошукали людей на понад 92 тисяч доларів: правоохоронці України і Казахстану ліквідували шахрайський call-центр в Одесі

$41.220.08
48.370.07
ukenru
08:00 • 1008 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
07:29 • 3904 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
06:22 • 5738 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
06:14 • 9102 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 15044 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
2 жовтня, 18:06 • 29220 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54 • 51827 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
2 жовтня, 13:45 • 42772 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08 • 31739 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
2 жовтня, 12:31 • 30208 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0.8м/с
93%
756мм
Популярнi новини
СБУ викрила торговців зброєю у чотирьох областях УкраїниPhoto2 жовтня, 22:18 • 14984 перегляди
Примусову евакуацію сімей з дітьми розширять на Харківщині3 жовтня, 00:36 • 20007 перегляди
Понад 20 рейсів скасували в аеропорту Мюнхена через невідомі дрони - Reuters3 жовтня, 01:34 • 16160 перегляди
Команда дайверів знайшла скарб іспанських коштовностей на 1 мільйон доларів біля узбережжя ФлоридиPhoto03:34 • 9918 перегляди
Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму05:32 • 16076 перегляди
Публікації
Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму05:32 • 16267 перегляди
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?2 жовтня, 12:21 • 38215 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto2 жовтня, 11:55 • 46364 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС2 жовтня, 11:28 • 47857 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 59470 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Вільям, принц Уельський
Гаррі, герцог Сассекський
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Полтавська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 20847 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 64154 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 71903 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 52743 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 55066 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
Х-59
Економіст (журнал)

Ошукали людей на понад 92 тисяч доларів: правоохоронці України і Казахстану ліквідували шахрайський call-центр в Одесі

Київ • УНН

 • 558 перегляди

Організатору, двом співорганізаторам та шести причетним особам повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Ошукали людей на понад 92 тисяч доларів: правоохоронці України і Казахстану ліквідували шахрайський call-центр в Одесі

Правоохоронці України і Казахстану ліквідували інвестиційний call-центр в Одесі, який ошукував казахстанців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Слідство встановило, що уродженець Дніпропетровської області організував зі спільниками call-центр в багатоповерхівці на вул. Генуезькій. Він навчав співробітників на спеціальних тренінгах, мотивував знаходити клієнтів з інвестиціями від 5000 доларів США.

Далі вони дзвонили та представлялись працівниками інвестплатформи "Skylex LTD". Телефоном повідомляли людям про швидкий, прозорий та вагомий заробіток. Отримавши згоду від клієнта, злочинці надсилали посилання для реєстрації на веб-ресурсі через месенджер Telegram.

До сайту був підв’язаний криптогаманець, куди потерпілим пропонували переказати кошти. Після надходження грошей в особистому кабінеті у людини нібито з’являлася сума, що була еквівалентна надісланій на криптогаманець.

Коли мета по вкладенню була досягнута, зловмисники припиняли будь-які контакти з ошуканими клієнтами. Слідство встановило, що постраждалими є  п’ятеро громадян Республіки Казахстан та двоє громадян України.

Розмір завданої шкоди становить понад 92 тис доларів США. Також правоохоронці встановили, що від рук фінансових шахраїв постраждали понад 1500 іноземців.

Злочинців викрили і затримали співробітники Одеської обласної прокуратури, Головного управління Національної поліції України в Одеській області ( у тому числі кіберполіції), а також Департаменту кіберполіції МВС Республіки Казахстан.

Затриманим повідомили про підозру організатору, двом співорганізаторам та ще шести причетним за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити18.09.25, 10:58 • 59050 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НПНовини СвітуУНН-Одеса
Національна поліція України
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
Казахстан
Одеса