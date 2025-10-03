Обманули людей на более чем 92 тысячи долларов: правоохранители Украины и Казахстана ликвидировали мошеннический call-центр в Одессе
Организатору, двум соорганизаторам и шести причастным лицам сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.
Правоохранители Украины и Казахстана ликвидировали инвестиционный call-центр в Одессе, который обманывал казахстанцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Следствие установило, что уроженец Днепропетровской области организовал со сообщниками call-центр в многоэтажке на ул. Генуэзской. Он обучал сотрудников на специальных тренингах, мотивировал находить клиентов с инвестициями от 5000 долларов США.
Далее они звонили и представлялись сотрудниками инвестплатформы "Skylex LTD". По телефону сообщали людям о быстром, прозрачном и значительном заработке. Получив согласие от клиента, преступники отправляли ссылку для регистрации на веб-ресурсе через мессенджер Telegram.
К сайту был привязан криптокошелек, куда потерпевшим предлагали перевести средства. После поступления денег в личном кабинете у человека якобы появлялась сумма, эквивалентная отправленной на криптокошелек.
Когда цель по вложению была достигнута, злоумышленники прекращали любые контакты с обманутыми клиентами. Следствие установило, что пострадавшими являются пятеро граждан Республики Казахстан и двое граждан Украины.
Размер нанесенного ущерба составляет более 92 тыс. долларов США. Также правоохранители установили, что от рук финансовых мошенников пострадали более 1500 иностранцев.
Преступников разоблачили и задержали сотрудники Одесской областной прокуратуры, Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области (в том числе киберполиции), а также Департамента киберполиции МВД Республики Казахстан.
Задержанным сообщили о подозрении организатору, двум соорганизаторам и еще шести причастным по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
