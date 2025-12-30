$42.220.15
В Днепре прекращена деятельность мошеннического колл-центра на 100 рабочих мест

Киев • УНН

 • 498 просмотра

Злоумышленники получали удаленный доступ к онлайн-банкингу, завладевали средствами и перечисляли их на подконтрольные счета.

В Днепре прекращена деятельность мошеннического колл-центра на 100 рабочих мест
Фото: Днепропетровская областная прокуратура

В Днепре в рамках уголовного производства разоблачили и прекратили деятельность мошеннического колл-центра. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Следствием установлено, что участники преступной схемы звонили гражданам, представляясь сотрудниками службы безопасности банков. Под предлогом якобы попыток несанкционированного доступа к банковским картам они убеждали потерпевших срочно установить мобильное приложение по присланной ссылке якобы для "защиты персональных данных". После этого злоумышленники получали удаленный доступ к онлайн-банкингу потерпевших, завладевали их средствами и перечисляли их на подконтрольные счета. В дальнейшем незаконно полученные средства обналичивались через подставных лиц

- говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе проведения обысков изъято более 200 единиц компьютерной и мобильной техники, обеспечивавшей работу около 100 человек, мобильные телефоны, черновые записи, а также так называемые "скрипты" – заготовленные тексты для общения с потенциальными потерпевшими.

Досудебное расследование продолжается в уголовном производстве по факту мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины). В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к функционированию мошеннической сети, а также идентифицируются потерпевшие. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Восточного регионального управления ГПС Украины при силовой поддержке пограничного отряда оперативного реагирования "Дозор"

- говорится в сообщении.

Прокуратура в очередной раз подчеркивает: ни один банк не звонит клиентам с требованием устанавливать сторонние мобильные приложения, переходить по ссылкам или сообщать персональные данные. В случае получения таких звонков призываем сразу прекратить разговор и обратиться непосредственно в банк.

Напомним

Правоохранители Украины и Казахстана ликвидировали call-центр в Одессе, который обманывал казахстанцев. Размер нанесенного ущерба составляет более 92 тыс долларов США. Также правоохранители установили, что от рук финансовых мошенников пострадали более 1500 иностранцев.

Алла Киосак

