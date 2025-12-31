Работали под видом международных финансовых компаний: ликвидировано 27 мошеннических колл-центров в Киеве и Одессе

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Эксклюзив
07:11 • 2056 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
06:00 • 4990 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 20279 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 51158 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 36851 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 32412 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 30464 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 21397 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 19687 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 24242 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
4.2м/с
81%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Польша требует расследовать дезинформацию в TikTok с призывами к выходу из ЕС30 декабря, 23:34 • 7938 просмотра
Атака на Киевскую область: вражеский дрон поразил многоэтажку в Белой Церкви, под ударом и столица30 декабря, 23:58 • 3770 просмотра
Одесса подверглась массированной атаке БПЛА: повреждена жилая и энергетическая инфраструктура, пострадали детиPhoto31 декабря, 01:06 • 21482 просмотра
В Германии ограбили банк на 30 миллионов евро во время рождественских праздников31 декабря, 01:42 • 13796 просмотра
ISW: кремль отказывается предоставлять доказательства атаки украинских дронов на резиденцию путина и даже отрицает необходимость в этом04:30 • 5674 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 43730 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 46932 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 42323 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 69187 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 67162 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Сергей Лысак
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Одесса
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video30 декабря, 19:50 • 14190 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 51158 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания30 декабря, 13:45 • 25494 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 36968 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 50230 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Грибы

Работали под видом международных финансовых компаний: ликвидировано 27 мошеннических колл-центров в Киеве и Одессе

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Правоохранители разоблачили масштабную сеть мошеннических колл-центров в Киеве и Одессе, которые действовали под видом международных финансовых компаний. Прекращена работа 27 офисов, жертвами которых стали граждане Украины, Европы и Азии.

Работали под видом международных финансовых компаний: ликвидировано 27 мошеннических колл-центров в Киеве и Одессе

Правоохранители разоблачили масштабную сеть мошеннических колл-центров, действовавших под прикрытием международных финансовых компаний. В Киеве и Одессе прекращена работа 27 незаконных офисов, жертвами которых стали граждане Украины и других стран. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Офис Генерального прокурора провел очередную масштабную спецоперацию по разоблачению мошеннических колл-центров. По результатам обысков в Киеве и Одессе прекращена деятельность 27 незаконных колл-центров, работавших под видом международных финансовых компаний

- говорится в сообщении.

Они звонили гражданам и обещали "гарантированный и быстрый заработок" от инвестиций. На самом деле средства потерпевших сразу переводились на подконтрольные счета организаторов.

Среди потерпевших — граждане Украины, стран Европы и Азии.

Во время обысков изъято:

• более 5 000 единиц компьютерной техники

• почти 1 000 мобильных телефонов

• серверное оборудование для работы "служб поддержки" и платежных шлюзов

• черновые записи с данными потерпевших и алгоритмами обмана

• другие документы и вещественные доказательства

В настоящее время устанавливаются организаторы сети, а также лица, причастные к ее финансированию и техническому обеспечению.

В Днепре прекращена деятельность мошеннического колл-центра на 100 рабочих мест30.12.25, 12:49 • 2624 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Техника
Обыск
Банковская карта
Генеральный прокурор Украины
Азия
Европа
Украина
Одесса
Киев