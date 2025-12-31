Работали под видом международных финансовых компаний: ликвидировано 27 мошеннических колл-центров в Киеве и Одессе

Правоохранители разоблачили масштабную сеть мошеннических колл-центров, действовавших под прикрытием международных финансовых компаний. В Киеве и Одессе прекращена работа 27 незаконных офисов, жертвами которых стали граждане Украины и других стран. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Офис Генерального прокурора провел очередную масштабную спецоперацию по разоблачению мошеннических колл-центров. По результатам обысков в Киеве и Одессе прекращена деятельность 27 незаконных колл-центров, работавших под видом международных финансовых компаний - говорится в сообщении.

Они звонили гражданам и обещали "гарантированный и быстрый заработок" от инвестиций. На самом деле средства потерпевших сразу переводились на подконтрольные счета организаторов.

Среди потерпевших — граждане Украины, стран Европы и Азии.

Во время обысков изъято:

• более 5 000 единиц компьютерной техники

• почти 1 000 мобильных телефонов

• серверное оборудование для работы "служб поддержки" и платежных шлюзов

• черновые записи с данными потерпевших и алгоритмами обмана

• другие документы и вещественные доказательства

В настоящее время устанавливаются организаторы сети, а также лица, причастные к ее финансированию и техническому обеспечению.

