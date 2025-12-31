Работали под видом международных финансовых компаний: ликвидировано 27 мошеннических колл-центров в Киеве и Одессе
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили масштабную сеть мошеннических колл-центров в Киеве и Одессе, которые действовали под видом международных финансовых компаний. Прекращена работа 27 офисов, жертвами которых стали граждане Украины, Европы и Азии.
Правоохранители разоблачили масштабную сеть мошеннических колл-центров, действовавших под прикрытием международных финансовых компаний. В Киеве и Одессе прекращена работа 27 незаконных офисов, жертвами которых стали граждане Украины и других стран. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Офис Генерального прокурора провел очередную масштабную спецоперацию по разоблачению мошеннических колл-центров. По результатам обысков в Киеве и Одессе прекращена деятельность 27 незаконных колл-центров, работавших под видом международных финансовых компаний
Они звонили гражданам и обещали "гарантированный и быстрый заработок" от инвестиций. На самом деле средства потерпевших сразу переводились на подконтрольные счета организаторов.
Среди потерпевших — граждане Украины, стран Европы и Азии.
Во время обысков изъято:
• более 5 000 единиц компьютерной техники
• почти 1 000 мобильных телефонов
• серверное оборудование для работы "служб поддержки" и платежных шлюзов
• черновые записи с данными потерпевших и алгоритмами обмана
• другие документы и вещественные доказательства
В настоящее время устанавливаются организаторы сети, а также лица, причастные к ее финансированию и техническому обеспечению.
В Днепре прекращена деятельность мошеннического колл-центра на 100 рабочих мест30.12.25, 12:49 • 2624 просмотра