18:06
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
15:27
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
15:00
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
13:51
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

публикации
15:27
Бьюти-индустрия рф переживает худший предпраздничный месяц за десятилетия

Киев • УНН

 • 68 просмотра

В декабре 2025 года спрос на услуги "женской красоты" в россии сократился на 25–30%, что стало худшим показателем за десятилетие. Это связано с ростом стоимости жизни, увеличением налоговой нагрузки и влиянием войны против Украины.

Бьюти-индустрия рф переживает худший предпраздничный месяц за десятилетия

Декабрь 2025 года стал худшим предпраздничным месяцем для бьюти-индустрии рф как минимум за десятилетие – резкий перелом для рынка, где конец года традиционно обеспечивал пиковые доходы. Спрос на услуги мастеров "женской красоты" в россии в финальном месяце года сократился на 25–30%, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

Как отмечают в разведке, в рф потребители отказываются от необязательных трат на фоне роста стоимости жизни, тогда как салоны красоты вынуждены повышать цены из-за усиления фискального давления. Российские женщины переходят в режим экономии, начиная с расходов на уход за собой.

Падение спроса происходит из-за совокупного влияния нескольких факторов: увеличенная налоговая нагрузка, война против Украины, международные санкции, высокая арендная плата и общее подорожание базовой потребительской корзины. В ответ на рост расходов часть мастеров бьюти-сферы отказывается от арендованных помещений и переходит на оказание услуг на дому. Это позволяет сохранять цены на привычном уровне, однако такие "домашние салоны красоты" в основном работают вне налогового поля, что приводит к постепенному оттоку эконом- и среднего сегментов индустрии в тень 

- говорится в сообщении.

Даже военную форму заказывают в Китае: российская модная индустрия столкнулась с падением спроса и закрытием магазинов28.12.25, 15:15 • 5686 просмотров

Бьюти-рынок – лишь один из примеров давления военной экономики кремля на непродовольственные отрасли, которые ранее повышали качество жизни. По состоянию на конец года каждый третий россиянин сократил расходы на развлечения и путешествия. Большая часть населения отказалась от посещения кафе и ресторанов, при этом 28 % прекратили тратиться даже на уличную еду. Каждый пятый начал экономить на услугах связи, добавляют в разведке.

К режиму жесткой экономии россиян подталкивают не только растущие расходы, но и углубление неуверенности в завтрашнем дне.

российская экономика входит в фазу управляемого хаоса - разведка27.12.25, 05:37 • 6193 просмотра

Антонина Туманова

