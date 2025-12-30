Декабрь 2025 года стал худшим предпраздничным месяцем для бьюти-индустрии рф как минимум за десятилетие – резкий перелом для рынка, где конец года традиционно обеспечивал пиковые доходы. Спрос на услуги мастеров "женской красоты" в россии в финальном месяце года сократился на 25–30%, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

Как отмечают в разведке, в рф потребители отказываются от необязательных трат на фоне роста стоимости жизни, тогда как салоны красоты вынуждены повышать цены из-за усиления фискального давления. Российские женщины переходят в режим экономии, начиная с расходов на уход за собой.

Падение спроса происходит из-за совокупного влияния нескольких факторов: увеличенная налоговая нагрузка, война против Украины, международные санкции, высокая арендная плата и общее подорожание базовой потребительской корзины. В ответ на рост расходов часть мастеров бьюти-сферы отказывается от арендованных помещений и переходит на оказание услуг на дому. Это позволяет сохранять цены на привычном уровне, однако такие "домашние салоны красоты" в основном работают вне налогового поля, что приводит к постепенному оттоку эконом- и среднего сегментов индустрии в тень - говорится в сообщении.

Бьюти-рынок – лишь один из примеров давления военной экономики кремля на непродовольственные отрасли, которые ранее повышали качество жизни. По состоянию на конец года каждый третий россиянин сократил расходы на развлечения и путешествия. Большая часть населения отказалась от посещения кафе и ресторанов, при этом 28 % прекратили тратиться даже на уличную еду. Каждый пятый начал экономить на услугах связи, добавляют в разведке.

К режиму жесткой экономии россиян подталкивают не только растущие расходы, но и углубление неуверенности в завтрашнем дне.

