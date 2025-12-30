Б'юті-індустрія рф переживає найгірший передсвятковий місяць за десятиліття

$42.220.15
49.650.10
ukenru
18:06 • 3510 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
15:27 • 13317 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
15:00 • 14696 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
13:51 • 14113 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 16377 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 15042 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 14521 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 20624 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 28321 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 20998 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
5.1м/с
81%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Підступи до Покровська перебувають під контролем українських дронів - угруповання "Схід"30 грудня, 09:43 • 3940 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 30419 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 26220 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 13884 перегляди
У житлових будинках двох мікрорайонів Києва призупинено постачання тепла: проводяться технологічні роботи15:29 • 11827 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 26298 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 30502 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 28325 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 55188 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 54662 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Музикант
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Японія
Франція
Реклама
УНН Lite
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
15:27 • 13317 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 13927 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 29445 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 42568 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 50012 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Starlink
NASAMS

Б'юті-індустрія рф переживає найгірший передсвятковий місяць за десятиліття

Київ • УНН

 • 54 перегляди

У грудні 2025 року попит на послуги "жіночої краси" в Росії скоротився на 25–30%, що стало найгіршим показником за десятиліття. Це пов'язано зі зростанням вартості життя, збільшенням податкового навантаження та впливом війни проти України.

Б'юті-індустрія рф переживає найгірший передсвятковий місяць за десятиліття

Грудень 2025 року став найгіршим передсвятковим місяцем для б’юті-індустрії рф щонайменше за десятиліття – різкий злам для ринку, де кінець року традиційно забезпечував пікові доходи. Попит на послуги майстрів "жіночої краси" в росії у фінальному місяці року скоротився на 25–30%, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

Як відзначають у розвідці, у рф споживачі відмовляються від необов’язкових витрат на тлі зростання вартості життя, тоді як салони краси змушені підвищувати ціни через посилення фіскального тиску. російські жінки переходять у режим економії, починаючи з витрат на догляд за собою.

Падіння попиту відбувається через сукупний вплив кількох факторів: збільшене податкове навантаження, війна проти України, міжнародні санкції, висока орендна плата та загальне подорожчання базового споживчого кошика. У відповідь на зростання витрат частина майстрів б’юті-сфери відмовляється від орендованих приміщень і переходить на надання послуг удома. Це дає змогу зберігати ціни на звичному рівні, однак такі "домашні салони краси" здебільшого працюють поза податковим полем, що призводить до поступового відтоку економ- та середнього сегментів індустрії в тінь 

- йдеться у повідомленні.

Навіть військову форму замовляють у Китаї: російська модна індустрія зіткнулася з падінням попиту та закриттям магазинів28.12.25, 15:15 • 5686 переглядiв

Б’юті-ринок – лише один із прикладів тиску воєнної економіки кремля на непродовольчі галузі, які раніше підвищували якість життя. Станом на кінець року кожен третій росіянин скоротив витрати на розваги та подорожі. Більша частина населення відмовилася від відвідування кафе й ресторанів, при цьому 28 % припинили витрачатися навіть на вуличну їжу. Кожен п’ятий почав економити на послугах зв’язку, додають у розвідці.

До режиму жорсткої економії росіян підштовхують не лише зростаючі витрати, а й поглиблення невпевненості в завтрашньому дні.

російська економіка входить у фазу керованого хаосу - розвідка27.12.25, 05:37 • 6193 перегляди

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини Світу
Нерухомість
Санкції
Державний бюджет
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна