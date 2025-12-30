Б'юті-індустрія рф переживає найгірший передсвятковий місяць за десятиліття

Грудень 2025 року став найгіршим передсвятковим місяцем для б’юті-індустрії рф щонайменше за десятиліття – різкий злам для ринку, де кінець року традиційно забезпечував пікові доходи. Попит на послуги майстрів "жіночої краси" в росії у фінальному місяці року скоротився на 25–30%, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

Як відзначають у розвідці, у рф споживачі відмовляються від необов’язкових витрат на тлі зростання вартості життя, тоді як салони краси змушені підвищувати ціни через посилення фіскального тиску. російські жінки переходять у режим економії, починаючи з витрат на догляд за собою.

Падіння попиту відбувається через сукупний вплив кількох факторів: збільшене податкове навантаження, війна проти України, міжнародні санкції, висока орендна плата та загальне подорожчання базового споживчого кошика. У відповідь на зростання витрат частина майстрів б’юті-сфери відмовляється від орендованих приміщень і переходить на надання послуг удома. Це дає змогу зберігати ціни на звичному рівні, однак такі "домашні салони краси" здебільшого працюють поза податковим полем, що призводить до поступового відтоку економ- та середнього сегментів індустрії в тінь - йдеться у повідомленні.

Б’юті-ринок – лише один із прикладів тиску воєнної економіки кремля на непродовольчі галузі, які раніше підвищували якість життя. Станом на кінець року кожен третій росіянин скоротив витрати на розваги та подорожі. Більша частина населення відмовилася від відвідування кафе й ресторанів, при цьому 28 % припинили витрачатися навіть на вуличну їжу. Кожен п’ятий почав економити на послугах зв’язку, додають у розвідці.

До режиму жорсткої економії росіян підштовхують не лише зростаючі витрати, а й поглиблення невпевненості в завтрашньому дні.

