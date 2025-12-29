$42.060.13
Эксклюзив
12:21 • 4488 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
11:59 • 5366 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
09:17 • 15094 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 32309 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 52161 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 57186 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 50608 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 39876 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 43709 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 52117 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
Треть выданной льготной ипотеки пришлась на этот год, большинство - на "первичке"

Киев • УНН

 • 150 просмотра

По государственной программе доступной ипотеки "єОселя" 22,5 тысячи украинских семей приобрели жилье. Из них 7 642 украинца воспользовались программой в 2025 году, получив льготные ипотеки на сумму 14,56 млрд грн.

Треть выданной льготной ипотеки пришлась на этот год, большинство - на "первичке"

Около 22,5 тысячи украинских семей купили жилье по государственной программе доступной ипотеки "єОселя", и треть из них - в 2025 году, при этом 147 украинцев выбрали жилье "первой продажи", в частности - 63 квартиры в строящихся домах, сообщили в Минэкономики и Укрфинжилье в понедельник, пишет УНН.

В целом, с начала 2025 года программой "єОселя" воспользовались 7 642 украинца, которые получили льготных ипотек на сумму 14,56 млрд грн

- сообщили в Минэкономики.

Как указано, больше всего кредитов в рамках программы предоставлено в Киевской области – 75, городе Киеве – 63, в Одесской области – 12, во Львовской и Ивано-Франковской областях – по 10.

"По типу недвижимости: 147 украинцев получили кредит на жилье первой продажи, из которых 63 объекта – на стадии строительства. Еще 93 кредита выдано на приобретение жилья на вторичном рынке", - указали в Минэкономики.

Как сообщили в Укрфинжилье, всего за чуть более чем три года работы программы собственное жилье приобрели 22 482 семьи, а общий объем выданных кредитов превысил 38 633,1 млн грн.

За прошедшую неделю, по данным Минэкономики, было выдано 240 новых кредитов на сумму 492 млн грн. Из них кредиты под 3% получили 71 военнослужащий и представитель сектора безопасности, 18 медиков, 8 педагогов, 2 ученых. Кредиты под 7% получили 100 украинцев без собственного жилья, 37 ВПЛ, 4 ветерана.

Ипотека на вторичном рынке подорожала, на первичном без изменений: под какой процент дают кредит25.11.25, 13:18 • 3345 просмотров

Юлия Шрамко

