Треть выданной льготной ипотеки пришлась на этот год, большинство - на "первичке"
Киев • УНН
По государственной программе доступной ипотеки "єОселя" 22,5 тысячи украинских семей приобрели жилье. Из них 7 642 украинца воспользовались программой в 2025 году, получив льготные ипотеки на сумму 14,56 млрд грн.
Около 22,5 тысячи украинских семей купили жилье по государственной программе доступной ипотеки "єОселя", и треть из них - в 2025 году, при этом 147 украинцев выбрали жилье "первой продажи", в частности - 63 квартиры в строящихся домах, сообщили в Минэкономики и Укрфинжилье в понедельник, пишет УНН.
В целом, с начала 2025 года программой "єОселя" воспользовались 7 642 украинца, которые получили льготных ипотек на сумму 14,56 млрд грн
Как указано, больше всего кредитов в рамках программы предоставлено в Киевской области – 75, городе Киеве – 63, в Одесской области – 12, во Львовской и Ивано-Франковской областях – по 10.
"По типу недвижимости: 147 украинцев получили кредит на жилье первой продажи, из которых 63 объекта – на стадии строительства. Еще 93 кредита выдано на приобретение жилья на вторичном рынке", - указали в Минэкономики.
Как сообщили в Укрфинжилье, всего за чуть более чем три года работы программы собственное жилье приобрели 22 482 семьи, а общий объем выданных кредитов превысил 38 633,1 млн грн.
За прошедшую неделю, по данным Минэкономики, было выдано 240 новых кредитов на сумму 492 млн грн. Из них кредиты под 3% получили 71 военнослужащий и представитель сектора безопасности, 18 медиков, 8 педагогов, 2 ученых. Кредиты под 7% получили 100 украинцев без собственного жилья, 37 ВПЛ, 4 ветерана.
