Третина виданої пільгової іпотеки прийшлася на цей рік, більшість - на "первинці"

Близько 22,5 тисячі українських родин купили житло за державною програмою доступної іпотеки "єОселя", і третина з них - у 2025 році, при чому 147 українців обрали житло "першого продажу", зокрема - 63 квартири в будинках, що зводяться, повідомили у Мінекономіки та Укрфінжитло у понеділок, пише УНН.

Загалом, з початку 2025 року скористалися програмою єОселя 7 642 українців, які отримали пільгових іпотек на суму 14,56 млрд грн - повідомили у Мінекономіки.

Як вказано, найбільше кредитів у межах програми надано у Київській області – 75, місті Києві – 63, в Одеській області – 12, у Львівській та Івано-Франківській областях – по 10.

"За типом нерухомості: 147 українців отримали кредит на житло першого продажу, з яких 63 об’єкти – на стадії будівництва. Ще 93 кредити видано на придбання житла на вторинному ринку", - вказали у Мінекономіки.

Як повідомили в Укрфінжитло, загалом за трохи більше ніж три роки роботи програми власне житло придбали 22 482 родини, а загальний обсяг виданих кредитів перевищив 38 633,1 млн грн.

За минулий тиждень, за даними Мінекономіки, було видано 240 новий кредит на суму 492 млн грн. З них кредити під 3% отримали 71 військовослужбовець та представник сектору безпеки, 18 медиків, 8 педагогів, 2 науковці. Кредити під 7% отримали 100 українців без власного житла, 37 ВПО, 4 ветерани.

Іпотека на вторинці подорожчала, на первинці без змін: під який відсоток дають кредит