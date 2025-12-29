Третина виданої пільгової іпотеки прийшлася на цей рік, більшість - на "первинці"

$42.060.13
49.560.13
ukenru
Ексклюзив
15:25 • 592 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 2760 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 9694 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 11280 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 17662 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 34679 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54213 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 58652 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51540 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
28 грудня, 19:32 • 40441 перегляди
Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
85%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News29 грудня, 07:01 • 27192 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 19064 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху09:45 • 22389 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 10:49 • 14213 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 11173 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 11273 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 10:49 • 14314 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 137711 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 182129 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 101045 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Закарпатська область
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 162 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 19140 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 33771 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 44273 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 137707 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
WhatsApp

Третина виданої пільгової іпотеки прийшлася на цей рік, більшість - на "первинці"

Київ • УНН

 • 1384 перегляди

За державною програмою доступної іпотеки "єОселя" 22,5 тисячі українських родин придбали житло. З них 7 642 українці скористалися програмою у 2025 році, отримавши пільгові іпотеки на суму 14,56 млрд грн.

Третина виданої пільгової іпотеки прийшлася на цей рік, більшість - на "первинці"

Близько 22,5 тисячі українських родин купили житло за державною програмою доступної іпотеки "єОселя", і третина з них - у 2025 році, при чому 147 українців обрали житло "першого продажу", зокрема - 63 квартири в будинках, що зводяться, повідомили у Мінекономіки та Укрфінжитло у понеділок, пише УНН.

Загалом, з початку 2025 року скористалися програмою єОселя 7 642 українців, які отримали пільгових іпотек на суму 14,56 млрд грн

- повідомили у Мінекономіки.

Як вказано, найбільше кредитів у межах програми надано у Київській області – 75, місті Києві – 63, в Одеській області – 12, у Львівській та Івано-Франківській областях – по 10.

"За типом нерухомості: 147 українців отримали кредит на житло першого продажу, з яких 63 об’єкти – на стадії будівництва. Ще 93 кредити видано на придбання житла на вторинному ринку", - вказали у Мінекономіки.

Як повідомили в Укрфінжитло, загалом за трохи більше ніж три роки роботи програми власне житло придбали 22 482 родини, а загальний обсяг виданих кредитів перевищив 38 633,1 млн грн.

За минулий тиждень, за даними Мінекономіки, було видано 240 новий кредит на суму 492 млн грн. З них кредити під 3% отримали 71 військовослужбовець та представник сектору безпеки, 18 медиків, 8 педагогів, 2 науковці. Кредити під 7% отримали 100 українців без власного житла, 37 ВПО, 4 ветерани.

Іпотека на вторинці подорожчала, на первинці без змін: під який відсоток дають кредит25.11.25, 13:18 • 3347 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономікаНерухомість
Нерухомість
Війна в Україні
Львівська область
Івано-Франківська область
Київська область
Одеська область
Київ