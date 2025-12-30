Оккупанты отбирают у крымчан любую возможность самоуправления - ЦПД

$42.390.17
Эксклюзив
07:11 • 3300 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
06:00 • 7766 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 21558 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 53038 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 38008 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 32975 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 30939 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 21523 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 19790 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 24357 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
Польша требует расследовать дезинформацию в TikTok с призывами к выходу из ЕС30 декабря, 23:34 • 9582 просмотра
Атака на Киевскую область: вражеский дрон поразил многоэтажку в Белой Церкви, под ударом и столица30 декабря, 23:58 • 5312 просмотра
Одесса подверглась массированной атаке БПЛА: повреждена жилая и энергетическая инфраструктура, пострадали детиPhoto31 декабря, 01:06 • 22391 просмотра
В Германии ограбили банк на 30 миллионов евро во время рождественских праздников31 декабря, 01:42 • 14847 просмотра
ISW: кремль отказывается предоставлять доказательства атаки украинских дронов на резиденцию путина и даже отрицает необходимость в этом04:30 • 7540 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 45007 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 48147 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 43472 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 70389 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 68229 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Сергей Лысак
Олег Кипер
Украина
Одесса
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video30 декабря, 19:50 • 14653 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 53038 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания30 декабря, 13:45 • 25951 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 37410 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 50704 просмотра
Отопление
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Грибы

Оккупанты отбирают у крымчан любую возможность самоуправления - ЦПД

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Власти рф передали полномочия по регистрации недвижимости в оккупированном Крыму федеральной структуре - роскадастру. Это лишает местных гауляйтеров любых возможностей распоряжаться активами полуострова.

Оккупанты отбирают у крымчан любую возможность самоуправления - ЦПД

Власти РФ окончательно лишили гауляйтеров оккупированного Крыма права регистрировать недвижимость, передав эти полномочия федеральной структуре - роскадастру. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что согласно закону, который подписал российский диктатор Владимир Путин, имущество и полномочия "местных властей" должны были перейти к федеральным органам до 31 декабря этого года. При этом в федеральную собственность переходят кадастровые дела, реестры координат, все документы по недвижимости, архивы и т.д.

Несмотря на то, что полномочия "местной оккупационной администрации" по недвижимости в Крыму были скорее номинальными, Кремль все равно методично лишает местных любых возможностей распоряжаться активами полуострова и принимать самостоятельные решения

- указывают в ЦПД.

Там добавляют, что несмотря на задекларированный федерализм, на практике Кремль лишает жителей оккупированных территорий любых прав. При этом решения по всем аспектам их жизни и всем ресурсам оккупированных территорий принимаются только в Москве.

Напомним

В Алуште углубляется водный кризис из-за изношенных сетей и постоянных аварий, но оккупационные власти вместо ремонта обвиняют население в "чрезмерном потреблении". Это готовит почву для резкого повышения тарифов и отмены графиков подачи воды.

На месте "дачи Януковича": расследователи нашли новый дворец путина в оккупированном Крыму за более чем 10 млрд рублей30.12.25, 16:40 • 3266 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитика
Недвижимость
Владимир Путин
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Крым