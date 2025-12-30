Власти РФ окончательно лишили гауляйтеров оккупированного Крыма права регистрировать недвижимость, передав эти полномочия федеральной структуре - роскадастру. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что согласно закону, который подписал российский диктатор Владимир Путин, имущество и полномочия "местных властей" должны были перейти к федеральным органам до 31 декабря этого года. При этом в федеральную собственность переходят кадастровые дела, реестры координат, все документы по недвижимости, архивы и т.д.

Несмотря на то, что полномочия "местной оккупационной администрации" по недвижимости в Крыму были скорее номинальными, Кремль все равно методично лишает местных любых возможностей распоряжаться активами полуострова и принимать самостоятельные решения - указывают в ЦПД.

Там добавляют, что несмотря на задекларированный федерализм, на практике Кремль лишает жителей оккупированных территорий любых прав. При этом решения по всем аспектам их жизни и всем ресурсам оккупированных территорий принимаются только в Москве.

Напомним

