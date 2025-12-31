Зеленский назначил нового главу НКЦБФР: что о нем известно

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Эксклюзив
20:23 • 2212 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
18:52 • 5088 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
16:58 • 10520 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
15:45 • 12836 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 13716 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 16351 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 19552 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 19478 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 17283 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 15607 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.7м/с
82%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto31 декабря, 11:49 • 18866 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса31 декабря, 12:27 • 17263 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 16120 просмотра
"Он идиот": Трамп резко высказался о Келлоге, когда тот назвал Зеленского "мужественным лидером"31 декабря, 12:55 • 14958 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46 • 13186 просмотра
публикации
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
20:23 • 2212 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46 • 13350 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 64734 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 65622 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 59502 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Рустем Умеров
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Тайвань
Северная Корея
Реклама
УНН Lite
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46 • 13369 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни15:46 • 6266 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 16254 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса31 декабря, 12:27 • 17394 просмотра
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto31 декабря, 11:49 • 18997 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
The New York Times
Фильм

Зеленский назначил нового главу НКЦБФР: что о нем известно

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Президент Зеленский назначил Алексея Семенюка главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Это произошло после увольнения Руслана Магомедова, который возглавлял комиссию с 2021 года.

Зеленский назначил нового главу НКЦБФР: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Семенюка главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку вместо уволенного накануне Руслана Магомедова. Об этом пишет УНН со ссылкой на указ Президента №1019/2025.

Детали

Назначить Семенюка Алексея Владимировича главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

- говорится в указе.

Дополнение

Из открытых источников о Семенюке известно немного, однако сегодня, 31 декабря, он подал декларацию как кандидат на должность главы НКЦБФР, в которой указал, что владеет квартирой в Святопетровском Киевской области, а также нежилым помещением в том же населенном пункте.

Также он указал, что имеет в собственности 4 земельных участка (по 50% прав на каждый), две машины - BMW и JAGUAR.

Кроме того, Семенюк является владельцем компании "Брайт Продакшин", которая занимается производством одежды, а также владеет 50% компании "Голден Сильвер", которая занимается производством ювелирных изделий.

На сайте компании "Брайт Продакшин" указывается, что они занимаются пошивом одежды, включая военную форму.

Семенюк также указал, что за прошлый год получил 4340 гривен зарплаты от компании "Торговый дом "Эси", которая занимается производством обуви, где ранее был учредителем.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Магомедова с должности главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, который возглавлял комиссию с 2021 года.

Павел Башинский

Политика
Недвижимость
Киевская область
Владимир Зеленский
Украина