Зеленский назначил нового главу НКЦБФР: что о нем известно
Киев • УНН
Президент Зеленский назначил Алексея Семенюка главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Это произошло после увольнения Руслана Магомедова, который возглавлял комиссию с 2021 года.
Детали
Назначить Семенюка Алексея Владимировича главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку
Дополнение
Из открытых источников о Семенюке известно немного, однако сегодня, 31 декабря, он подал декларацию как кандидат на должность главы НКЦБФР, в которой указал, что владеет квартирой в Святопетровском Киевской области, а также нежилым помещением в том же населенном пункте.
Также он указал, что имеет в собственности 4 земельных участка (по 50% прав на каждый), две машины - BMW и JAGUAR.
Кроме того, Семенюк является владельцем компании "Брайт Продакшин", которая занимается производством одежды, а также владеет 50% компании "Голден Сильвер", которая занимается производством ювелирных изделий.
На сайте компании "Брайт Продакшин" указывается, что они занимаются пошивом одежды, включая военную форму.
Семенюк также указал, что за прошлый год получил 4340 гривен зарплаты от компании "Торговый дом "Эси", которая занимается производством обуви, где ранее был учредителем.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Магомедова с должности главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, который возглавлял комиссию с 2021 года.