Зеленський призначив нового очільника НКЦПФР: що про нього відомо
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Семенюка головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку замість звільненого напередодні Руслана Магомедова. Про це пише УНН з посиланням на указ Президента №1019/2025.
Деталі
Призначити Семенюка Олексія Володимировича головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Доповнення
З відкритих джерел про Семенюка відомо небагато, проте сьогодні, 31 грудня, він подав декларацію, як кандидата на посаду голови НКЦПФР, у якій вказав, що володіє квартирою у Святопетрівському на Київщині, а також нежитловим приміщенням у тому ж населеному пункті.
Також він вказав, що має у власності 4 земельні ділянки (по 50% прав на кожну), дві автівки - BMW та JAGUAR.
Окрім того, Семенюк є власником компанії "Брайт Продакшин", яка займається виробництвом одягу, а також володіє 50% компанії "Голден Сільвер", яка займається виробництвом ювелірних виробів.
На сайті компанії "Брайт Продакшин" вказується, що вони займаються пошивом одягу, включаючи військову форму.
Семенюк також вказав, що за минулий рік отримав 4340 гривень зарплати від компанії "Торговий дім "Есі", яка займається виробництвом взуття, де раніше був засновником.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Магомедова з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який очолював комісію з 2021 року.