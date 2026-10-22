Украину может накрыть вторая волна миграции после войны: демограф объяснила, кто будет уезжать и почему

После окончания войны и отмены военного положения Украина может столкнуться с новой волной миграции, на этот раз мужской. Об этом заявила директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Элла Либанова во время 10-го Украинского женского конгресса 22 октября, передает УНН.

Причиной может стать отсутствие достаточного количества рабочих мест с достойной оплатой труда, а также желание украинцев воссоединиться со своими семьями за границей.

Детали

По словам демографа, наибольшее беспокойство сейчас вызывают возможные последствия окончания войны и отмены ограничений на выезд мужчин за границу. Либанова объяснила, что после возвращения военнослужащих к гражданской жизни Украина может оказаться неспособной обеспечить их работой и уровнем заработной платы, которые соответствовали бы их ожиданиям.

Когда мужчины получат возможность выехать, когда вернутся с фронта, мы не сможем предложить им работу, которую они сочтут достойной, и зарплату, которую они сочтут приемлемой. И тогда возникает вопрос: а где воссоединятся украинские семьи – в Украине или за ее пределами? Я очень боюсь, что появится вторая, так называемая мужская миграционная волна – заявила она.

По мнению ученого, такое развитие событий вполне вероятно. В то же время оно в значительной степени будет зависеть от решений самих военнослужащих, которые вернутся с фронта, а также от возможностей, которые Украина сможет им предложить.

Украина может потерять еще до 600 тысяч мужчин

Ранее Либанова уже предупреждала о рисках дополнительной миграции после окончания войны. В частности, в августе 2026 года она предполагала, что после отмены военного положения к своим семьям за границу могут выехать еще от 500 до 600 тысяч украинских мужчин. По ее оценке, одним из определяющих факторов станет экономическая ситуация в Украине, прежде всего возможность найти стабильную работу, обеспечить семью жильем и получать конкурентную заработную плату.

Но при этом демограф не ожидает массового возвращения украинских беженцев сразу после окончания войны. Она подчеркивала, что решение о возвращении будет зависеть от ситуации с безопасностью, жилищных условий и перспектив трудоустройства.

Население Украины сократилось до 28,5 миллиона

Во время Украинского женского конгресса Либанова также сообщила, что, согласно последней оценке Института демографии, численность населения на подконтрольной Украине территории по состоянию на середину 2026 года составляла примерно 28,5 млн человек. Это на 500 тысяч меньше предыдущей оценки в 29 млн человек. По словам ученого, основной причиной такого сокращения стала миграция населения, а не только потери вследствие боевых действий.

Контекст

Согласно последним данным Евростата, по состоянию на 31 августа 2026 года статус временной защиты в странах Европейского Союза имели 4,43 млн человек, покинувших Украину из-за полномасштабного вторжения россии. Больше всего украинцев, получивших такую защиту, находились в Германии – почти 1,3 млн, Польше – более 939 тысяч и Чехии – более 398 тысяч.

Взрослые женщины составляли 43,6% всех получателей временной защиты, мужчины – 27,3%, а несовершеннолетние – 29,1%.

Напомним

Ранее Либанова говорила о том, что на подконтрольной территории Украины проживает около 31,5 млн человек. Демографические потери из-за войны составляют 10 млн, из которых 4,5 млн выехали за границу, треть из них – подростки до 18 лет.